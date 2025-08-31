’ชทพ.‘ โผล่ร่วมหารือ ’ปชน.‘ บอก ’วราวุธ‘ ติดประชุม ขณะ ‘เอกนัฏ‘ ติดพบแพทย์ ล่วงหน้า
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 31 สิงหาคม นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เดินทางมาถึงพรรคประชาชน (ปชน.) ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ทำไมนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค จึงไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง นายประภัตร กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนของนายวราวุธ ที่ติดประชุม ส่วนรายละเอียดขอเข้าไปหารือก่อน วันนี้เดินทางมาไกลจึงมาช้าหน่อย ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะมาแจ้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่พรรคร่วมรัฐบาลถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ นายประภัตร พยักหน้าตอบรับ ก่อนเดินขึ้นไปเพื่อร่วมวงหารือกับแกนนำพรรคประชาชน (ปชน.) พรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคร่วมรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเจรจาครั้งนี้ ขาดเพียงแกนนำของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย เนื่องจากนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค ต้องไปพบแพทย์ตามกำหนด และการนัดหมายกันในครั้งนี้เป็นการนัดหมายที่กระชั้นชิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คืนนี้สวดพระอภิธรรมให้ร่างอาจารย์ใหญ่หรือร่างผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุให้ไปสู่สุคติ
- อนุทิน สุดชิล กินห่านพะโล้ร้านดัง ไร้ท่าทีกังวล ท่ามกลางบรรยากาศดีลชิงเก้าอี้นายกฯ
- ปชป. เตรียมประชุม กก.บห. เฉลิมชัย บอกไม่รู้ เดชอิศม์ ร่วมวงถกดีลนายกฯ ลั่นไม่ใช่หน้าที่เรา
- รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับก้าวหน้า