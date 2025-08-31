ปชป. เตรียมประชุม กก.บห. คุยทิศทางร่วมรัฐบาล เฉลิมชัย เข้าพรรค บอก ไม่รู้ เดชอิศม์ ร่วมวงถก เพื่อไทย-พรรคประชาชนหรือไม่ ชี้ ไม่ใช่หน้าที่เรา
เมื่อเวลา 12.10.น. วันที่ 31 สิงหาคม 2568 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเข้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลา 15.00 น.
โดยนายเฉลิมชัย ปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรค จะไปร่วมการเจรจาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย โดยระบุว่า ตนไม่ทราบ เนื่องจากยังไม่ได้พบกัน ก่อนกล่าวทิ้งท้ายว่า “ไม่ได้คุยหรอกครับ เพราะไม่ใช่หน้าที่เรา”
จากนั้น นายนริศ ขำนุรักษ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางเข้ามาที่ทำการพรรค