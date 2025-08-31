การเมือง

ปชป. เตรียมประชุม กก.บห. เฉลิมชัย บอก​ไม่รู้​ เดชอิศม์ ร่วมวงถกดีลนายกฯ ลั่นไม่ใช่หน้าที่เรา

เมื่อเวลา​ 12.10.​น.​ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 นายเฉลิม​ชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเข้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลา 15.00​ น.

โดยนายเฉลิมชัย​ ปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่ นายเดชอิศม์​ ขาวทอง​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ ในฐานะเลขาธิการพรรค​ จะไปร่วมการเจรจาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย​ โดยระบุว่า​ ตนไม่ทราบ​ เนื่องจากยังไม่ได้พบกัน​ ก่อนกล่าวทิ้งท้ายว่า​ “ไม่ได้คุยหรอกครับ​ เพราะไม่ใช่หน้าที่เรา”

จากนั้น นายนริศ ขำนุรักษ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางเข้ามาที่ทำการพรรค