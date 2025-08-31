การเมือง

ชูศักดิ์ แจง อิ๊งค์ แค่พ้นจาก ความเป็นรัฐมนตรี ยัน ไม่เกี่ยวหัวหน้าเพื่อไทย

เมื่อเวลา 15.15 น.วันที่ 31 สิงหาคม ที่ทำการพรรคประชาชน นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังการพูดคุยกับพรรคประชาชน ว่า

ถึงคุณสมบัติของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่หรือไม่ ว่ายังเป็นอยู่ และในข้อบังคับพรรคเพื่อไทย ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติ การที่พ้นคือผลจากตำแหน่งรัฐมนตรี รวมถึงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องพ้นไปเช่นเดียวกัน เพราะมีการตีความแล้วโดยครม. ส่วนหัวหน้าพรรคไม่มีผลอะไรและไม่ได้มีการกำหนดอะไรไว้

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้ พรรคเพื่อไทย จะต้องเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มี

เมื่อถามถึงสัญญาณการพูดคุยกับพรรคประชาชนเป็นอย่างไร นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ดี

