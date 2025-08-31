ธำรงศักดิ์โพล ชี้ Gen Z เชื่อ ‘เจรจา-ศาลโลก’ ช่วยยุติข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยผลจากการข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z ทั้งประเทศ จำนวน 1,135 คน เก็บแบบสอบถามระหว่าง 25-30 สิงหาคม 2568
ข้อ 1. คำถามว่า “ท่านคิดว่าข้อพิพาทเขตแดนไทย-กัมพูชา ควรใช้วิธีทางใดเพื่อยุติข้อพิพาท”
ผลการวิจัยพบว่า (มี 1,135 คนตอบคำถามข้อนี้)
ทำการสงครามให้ถึงที่สุด ร้อยละ 9.0 (102 คน)
เจรจาแก้ไขปัญหากันทุกวิธีการ ร้อยละ 48.4 (549 คน)
ให้ศาลโลกตัดสิน (ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ) ร้อยละ 29.4 (334 คน)
ไม่แสดงความเห็น ร้อยละ 13.2 (150 คน)
ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก
คำอธิบายของผู้เลือกวิธีการทำการสงครามให้ถึงที่สุด ที่สำคัญได้แก่ ดินแดนตรงนั้นเป็นของไทยอย่างแน่นอน, ฝ่ายกัมพูชารุกล้ำดินแดนไทยตลอดมา, ไทยมีกำลังรบเหนือกว่าดังนั้นควรยุติด้วยการรบให้เด็ดขาด ไทยควรสั่งสอนกัมพูชา, ไทยมีคนมากกว่ากัมพูชา, ไทยมีเศรษฐกิจที่ดีกว่ากัมพูชา
คำอธิบายของผู้เลือกวิธีการเจรจาแก้ไขปัญหากันทุกวิธีการ ที่สำคัญได้แก่ การใช้กำลังอาวุธสงครามเพื่อครอบครองดินแดนไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ถาวร, การใช้กำลังอาวุธสงครามเพื่อครอบครองดินแดนไม่เป็นที่ยอมรับของโลกนานาชาติ, ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนเป็นปัญหามรดกอาณานิคมที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีปัญหาแบบเดียวกัน, การเจรจาแบบสองประเทศและแบบมีประเทศเป็นกลางเข้าร่วมเป็นการแก้ไขปัญหาที่สันติวิธี, การเจรจาเป็นการรักษาสันติภาพและการอยู่ร่วมกันของคนสองประเทศ, เราย้ายดินแดนออกจากกันไม่ได้, สันติภาพค้ำจุนโลก, สันติภาพคือหนทางความเจริญของชาติไทย
คำอธิบายของผู้เลือกวิธีการให้ศาลโลกตัดสิน ที่สำคัญได้แก่ ไทยเป็นชาติเจริญแล้ว, หากดินแดนเป็นของเราจริงก็ให้ศาลโลกตัดสินให้เด็ดขาดจะได้ยุติปัญหาอย่างสิ้นเชิง, ถ้าไทยไม่เชื่อในศาลโลกแล้วเราจะเชื่อในศาลไทยได้อย่างไร, ศาลโลกมีขึ้นเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติวิธี, ไทยเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริง, การยุติปัญหาด้วยศาลโลกจะทำให้ไทยหันไปใช้เวลากับการพัฒนาประเทศแทนการหมกมุ่นปัญหาเขตแดนแบบเดิม ๆ
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ : หญิง 683 คน (60.2%) ชาย 359 คน (31.6%) เพศหลากหลาย 72 คน (6.3%) ไม่ต้องการระบุ 21 คน (1.9%)
อายุ : Gen Z (15-18 ปี) 396 คน (34.9%) Gen Z (19-22 ปี) 671 คน (59.1%) Gen Z (23-28 ปี) 68 คน (6.0%)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ ระบุว่า ชายแดนไทย-กัมพูชา มีระยะทาง 798 กิโลเมตร ไทยมีจังหวัดชายแดนด้านนี้รวม 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระแก้ว จันทบุรี ตราด เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชากำเนิดขึ้นโดยการทำสนธิสัญญาไทยกับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 สองฉบับ ได้แก่ เมื่อปี ค.ศ.1904/พ.ศ.2446 (13 กุมภาพันธ์ ร.ศ.122) และปี ค.ศ.1907/พ.ศ.2449 (23 มีนาคม ร.ศ.125) ชายแดนไทย-กัมพูชานี้ทั้งสองประเทศมีปัญหาอ้างสิทธิทับซ้อนเขตแดนกันอยู่อย่างน้อย 13 จุด ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนบริเวณปราสาทเขาพระวิหารมีขึ้นตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกว่าสงครามไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส หรือการเรียกร้องดินแดนของไทย พ.ศ.2483-2484
ต่อมาศาลโลกได้พิจารณาตัดสินให้ปราสาทเขาพระวิหารอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2505 และศาลโลกพิจารณาให้ชัดเจนอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2556 ว่าเขาพระวิหารอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา ข้อพิพาทเขตแดนไทย-กัมพูชาล่าสุดเริ่มขึ้นที่ชายแดนช่องบก อุบลราชธานี เมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2568 และขยายเป็นการสงครามระหว่างกันอย่างรุนแรงที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2568 ยุติลงด้วยการตกลงหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขของทั้งสองประเทศด้วยการผลักดันของสหรัฐฯ จีน และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานอาเซียน เมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2568