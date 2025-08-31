ผบ.ฉก.ราชมนู มอบใบประกาศ ผู้จบหลักสูตรบังคับโดรนโจมตีทิ้งระเบิด รุ่นที่ 6

ผลิตนักบินโดรนโจมตี “ผบ.ฉก.ราชมนู” กกล.นเรศวร มอบใบประกาศ ให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี ทบ. รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ศูนย์ฝึกผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีกองทัพบก พ.อ.ณัฐกร เรือนติ๊บ ผบ.ฉก.ราชมนู ได้บรรยายการฝึกหลักสูตร ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี Unmanned Aerial System (UAS) Combat Drone Operator ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 และคณะอาจารย์เนื่องในโอกาสได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กองกำลังนเรศวร พร้อมกับร่วมชมการทดสอบทิ้งระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับของผู้เข้ารับการฝึกฯ รุ่นที่ 6 ซึ่งทำการทดสอบการบินโดรนโจมตีทิ้งระเบิด โดยเน้นการประสานงานระหว่างโดรนตรวจการณ์กับโดรนโจมตี เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการชี้เป้าหมายและการทิ้งระเบิดประเมินขั้นตอนการฝึก แลกเปลี่ยนข้อสังเกต และเสนอแนวทางปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ทั้งนี้ ผบ.ฉก.ราชมนู ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและประดับเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถให้แก่กำลังพลที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี และเสริมความพร้อมของกองทัพบกในการปกป้อง และรักษาผืนแผ่นดินไทยตลอดไป
โดยทางศูนย์ฝึกผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีกองทัพบก ได้จัดทำคลิปวิดีโอสดุดี เทิดเกียรติผู้กล้า และระลึกถึงสหาย UAS รุ่น 4 ทั้ง 3 นาย ที่เสียสละชีวิตในการขับไล่ข้าศึกศัตรู และปกป้องผืนแผ่นดิน ณ ปราสาทตาควาย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 68
“ถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียทีมฟินิกซ์ ไป 3 นาย แต่จะมีฟินิกซ์ที่เกิดใหม่สืบสานปณิธานต่อไปอีกเป็นร้อยเป็นพันในการปกป้องและพิทักษ์รักษาเอกราช ผืนแผ่นดินไทยให้ยั่งยืนตลอดไป”
สำหรับชื่อโดรนแต่ละเครื่องนั้น ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธี ที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ ในพื้นที่ปราสาทตาควายทั้ง 3 นาย