เฉลิมชัย ยังกั๊ก รอฝุ่นจางก่อนตัดสินใจร่วมรัฐบาล ย้ำมีอำนาจตัดสินใจคนเดียว

เฉลิมชัย เผย ที่ประชุมกก.บห. มีมติมอบอำนาจหัวหน้าพรรคตัดสินใจ ยัน ปชป.ยังไม่มีมติเข้าร่วมรบ. แจง จับมือแถลงร่วมเพื่อไทย เป็นมารยาท เหตุยังร่วมครม. เชื่อเพื่อไทยเข้าใจ ลั่นสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีใครตัดใจได้ ต้องรอฝุ่นจางจะเห็นภาพชัด ซัด ด่วนตัดสินใจอาจพลาด
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค ที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ว่า ต้องบอกว่าวันนี้การเมืองยังไม่มีข้อยุติ ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ จึงต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพูดคุยสถานการณ์การเมืองทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตามข้อบังคับพรรค ซึ่งเมื่อนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง เท่ากับว่ารัฐบาลได้หมดสิ้นไป การดำเนินการของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องมาเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดตามข้อบังคับพรรค เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ทันการณ์ ซึ่งที่ประชุมมีมติใช้ข้อบังคับ 1 3 และ 4 ยกเว้นการใช้ข้อบังคับพรรค โดยใช้เสียงไม่เกิน 3 ใน 5 ของกรรมการบริหารพรรคที่เข้าร่วมประชุม โดยการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลและคัดเลือกรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมรัฐบาล ถ้ากรณีเข้าร่วมรัฐบาล และตัวบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้อำนาจหัวหน้าพรรค ในการดำเนินการได้โดยถูกต้องตามข้อบังคับพรรค
เมื่อถามว่าการประชุมเพื่อขอมติจากกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการถูกร้องเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่หรือไม่ นายเฉลิมชัย ยืนยันว่า ไม่ใช่ เพราะที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลต่อเนื่อง ไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาล
ส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์ร่วมแถลงจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยเมื่อ 29 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ถือว่าเข้าร่วมรัฐบาลโดยแจ้งต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วใช่หรือไม่ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า “ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาการทำงานร่วมกันของรัฐบาล เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง โดยมารยาทก็ต้องทำแบบนั้นแหละ โดยมารยาทแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกัน ไปด้วยกันว่าวันนี้การที่จะตัดสินใจยังเป็นครม.เดียวกันอยู่นะครับ ดังนั้นการตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการพรรคให้ถูกต้อง ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรต้องรอสถานการณ์นั้นก่อน วันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ทุกอย่างต้องผ่านกรรมการบริหารพรรค”
เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์จะโหวตให้ใคร นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ก็ต้องรอ ถึงบอกว่าไม่มีใครรู้ พร้อมถามกลับสื่อว่า วันนี้สรุปทุกคนว่าอย่างไร ถ้าตอบตนได้ ตนก็อาจจะตอบได้
ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าทุกพรรครอพรรคประชาชนทำให้ นายเฉลิมชัย ถึงกับหัวเราะ ก่อนกล่าวว่า ก็ต้องอยู่ที่การเมือง เราต้องยอมรับความเป็นจริงของการเมือง การตัดสินใจแต่ละอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
ส่วนได้รับการทาบทามจากพรรคภูมิใจไทย โดยอาจจะเป็นการพูดคุยผ่านคนอื่นเพื่อส่งสารมายังพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ นายเฉลิมชัยยืนยันว่าสำหรับตนยังไม่มี
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าจะต้องคุยกับหัวหน้าพรรคคนเดียวใช่หรือไม่ นายเฉลิมชัย ระบุว่า ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น พร้อมย้ำคำเดิมว่ายังไม่มี
เมื่อถามว่าสามารถพูดได้หรือไม่ว่าขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลจากขั้วใด เพราะการแถลงร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลชุดเก่า นายเฉลิมชัย กล่าวว่า วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ ได้พิจารณาแนวทาง ขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมกรรมการบริหารพรรควันนี้ และหลังจากนี้การขับเคลื่อนของพรรคประชาธิปัตย์ ก็คือการขับเคลื่อนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเมืองในอนาคตจริงๆ
ผู้สื่อถามต่อว่าความหมายคืออะไร นายเฉลิมชัย ยังคงย้ำถึงข้อบังคับพรรค การจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล หรือถอนตัว จะต้องผ่านกระบวนการข้อบังคับพรรค ณ วันนั้นเรายังไม่ได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรค จึงต้องมาประชุมให้ถูกต้อง
เมื่อถามว่าพูดได้เต็มปากว่า ณ วันนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่ได้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ก็อย่างที่เห็น ให้ตอบอนาคตเลย
“ผมยืนยันว่าผมมีจุดยืนในทางการเมือง ผมมีจุดยืนเฉพาะตัวผม ในส่วนของสถานการณ์การเมือง ผมไม่อยากเดาว่าอะไรจะเกิดขึ้น อาจจะไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดทั้งหมดก็ได้ วันนี้หลายคนที่ด่วนตัดสินใจไป ก็อาจจะเสียใจว่าไม่น่าตัดสินใจไว ผมก็เหมือนกัน ผมทำหน้าที่รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ครม. ไม่ใช่รักษาราชการ ดังนั้นการดำเนินการใดๆ ภายใต้ครม.เรายังอยู่ภายใต้ครม.เดียวกัน ส่วนการตัดสินใจเชื่อว่าแต่ละคนมีแนวทางกันอยู่แล้ว รอให้ถึงเวลาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง”นายเฉลิมชัย กล่าว
ส่วนวันนี้ที่นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรค ไปร่วมคณะกับพรรคเพื่อไทยเจรจาพรรคประชาชน และเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา โดยระบุว่าสามารถยุบได้ภายใน 2-3 เดือน นายเฉลิมชัย กล่าวว่า นายเดชอิศม์ ไปในฐานะที่เป็นหนึ่งในครม. แต่จะต้องกลับมาขอมติพรรค พร้อมกล่าวต่อว่าการเป็นครม.เดียวกันถ้าเพื่อนชวนแล้วไม่ไป นั่นคือสิ่งที่น่าเกลียด ไม่ควรจะทำ ส่วนการตัดสินใจก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าปฏิเสธตั้งแต่ต้น ไม่ถูกต้อง
เมื่อถามต่อว่าได้แจ้งกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ จะต้องขอมติจากกรรมการบริหารพรรคก่อน นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เขารู้อยู่แล้ว นักการเมืองรู้อยู่แล้วทุกพรรคก็ต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ เพราะฉะนั้นใครจะใช้ชื่อประชาธิปัตย์ก็แล้วแต่ จะกี่คน ต้องผ่านกระบวนการนี้ ถ้าไม่ผ่านกระบวนการนี้ก็ถือว่าเป็นของเถื่อนทั้งหมด
ส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถตัดสินใจได้เมื่อใด นายเฉลิมชัย ยังย้ำคำเดิมว่าขอให้รอ เพราะทุกคนยังไม่รู้ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไร วันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ รอให้ฝุ่นมันจางแล้วค่อยเห็นภาพชัด การตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์ต้องตัดสินใจภายใต้หลักการของพรรค พรรคต้องขับเคลื่อนได้ด้วย
เมื่อถามว่าการประชุมสภาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนนี้ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ระเบียบวาระปกติที่มีการบรรจุตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีนายกรัฐมนตรี ไม่เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกฯ อย่าเอาไปโยง ว่าเป็นกรณีเดียวกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากการประชุมกรรมการบริหารพรรคเสร็จสิ้น นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพรรคปชป. เดินลงมาพร้อมกับนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา ที่มีกระแสข่าวหนุนพรรคภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวจึงได้กล่าวแซวนายสมยศ ว่า พี่ยังอยู่หรือว่าไปแล้ว ทำให้นายสมยศ ถามกลับว่าไปไหน ทำให้นายชัยชนะ เข้ามาโอบไหล่นายสมยศและกล่าวว่า อยู่ประชาธิปัตย์ ขอให้ไปถามแหล่งข่าวที่ปล่อยข่าวใครอะ อยู่พรรคประชาธิปัตย์แน่นอนโหวตตามมติ ก่อนที่นายสมยศจะหันมาพูดกับสื่อมวลชนว่า อยู่ประชาธิปัตย์ ตรงนี้น่ะ