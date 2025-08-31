ภูมิธรรม สั่งตั้ง ศบ.ทก. ใหม่ เนื่องจากคำสั่งเดิมสิ้นสภาพตามนายกฯ

ภูมิธรรม ลงนามคำสั่งตั้ง “ศบ.ทก.” ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชามีความต่อเนื่อง เหตุคำสั่งเดิมสิ้นสภาพตามนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 275/2568 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) ขึ้นใหม่ แทนคำสั่งเดิมที่สิ้นสภาพไปพร้อมนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ
ศบ.ทก. มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ และมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวง หน่วยงานด้านความมั่นคง กองบัญชาการเหล่าทัพ ตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวกรอง และผู้แทนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ
ศบ.ทก. มีอำนาจและหน้าที่หลัก ได้แก่
1.ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างใกล้ชิด
2.เสนอความเห็นและมาตรการต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
3.บูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานสนับสนุนตามความจำเป็น
5.รายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ
6.ปฏิบัติการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการดำเนินงานทั้งหมดต้องยึดหลักการแก้ไขความตึงเครียดด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของความเท่าเทียม เคารพเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน โดยปราศจากการแทรกแซงจากประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องให้ความร่วมมือโดยชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศูนย์ร้องขอ ขณะที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะรับผิดชอบงานธุรการ การจัดโครงสร้าง การรายงาน และการติดตามประเมินผล โดยใช้งบประมาณตามระเบียบของทางราชการ
เมื่อสถานการณ์ชายแดนเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้อำนวยการศูนย์ต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกคำสั่งดังกล่าว
คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2568