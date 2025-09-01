ลุ้น ปชน.เคาะวันนี้ โหวตชัยเกษมหรืออนุทิน นั่งนายกฯ ‘ภูมิธรรม’ นำพท.จีบ พร้อมยุบสภาก่อน 4 เดือน

ลุ้น ‘ปชน.’ เคาะวันนี้ โหวตชัยเกษมหรืออนุทินนายกฯ ‘ภูมิธรรม’ นำ พท.จีบ ลั่นพร้อมยุบสภาก่อน 4 เดือน-‘เฉลิมชัย’ ยังกั๊ก-รอให้ฝุ่นจาง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับการหารือกันระหว่างพรรคเพื่อไทย (พท.) กับพรรคประชาชน (ปชน.) ในการขอเสียงสนับสนุนให้โหวตนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท. ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยจะมีตัวแทนจากพรรค พท. นำโดยนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรค พท. ซึ่งได้ส่งหนังสือลาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในเวลา 15.00 น.
ส่วนของพรรค พท.มี นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และรองหัวหน้าพรรค น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ดและรองหัวหน้าพรรค นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากพรรคร่วมรัฐบาล นำโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) และนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ตัวแทนนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ที่ติดประชุม ทำให้ขาดเพียงแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เนื่องจากนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค ต้องไปพบแพทย์ตามกำหนด และการนัดหมายครั้งนี้เป็นการนัดหมายที่กระชั้นชิด ทั้งนี้ เพื่อขอเสียงหนุนนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท. โดยมีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรค นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรค และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรค ร่วมวงพูดคุยในครั้งนี้
นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า วันนี้สิ่งที่เสนอและพูดคุยกัน ถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาวาระที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ คือการแก้ไขวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญที่อยากจะรีเซตการเมืองใหม่ ให้เป็นการเมืองที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ส่วนเรื่องอื่นๆ ยังเป็นกระบวนการรายละเอียด ขออนุญาตไม่พูดไปมากกว่านี้ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อทั้งสองฝ่าย
เมื่อถามว่า พรรคร่วมรัฐบาลมากันครบถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรายินดีพร้อมยุบสภาให้ไม่เกิน 4 เดือน ตามที่เขาเสนอ แต่เร็วกว่านั้นเราก็ทำได้
ขณะที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคปปชน. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก่อนที่พรรคปชน.หารือว่า เราคุยกันก่อน ทุกอย่างต้องคุยกันก่อนต้องรอเข้าที่ประชุม ส.ส. เมื่อถามว่า เสียง 143 คนของพรรค ปชน.จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า รอเข้าที่ประชุมก่อน เช่นเดียวกับทิศทางแนวโน้มการประชุมในวันนี้ด้วยที่ต้องรอที่ประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชนได้นัดประชุม ส.ส.ในวันที่ 1 กันยายน เวลา 13.00 น.
ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค ปชป. ได้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เพื่อหารือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรค ทั้งนี้ ภายหลังหารือกว่า 1 ชั่วโมง นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติใช้ข้อบังคับ 1, 3 และ 4 ยกเว้นการใช้ข้อบังคับพรรค โดยใช้เสียงไม่เกิน 3 ใน 5 ของกรรมการบริหารพรรคที่เข้าร่วมประชุม โดยการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล และคัดเลือกรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมรัฐบาล ถ้ากรณีเข้าร่วมรัฐบาล และตัวบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้อำนาจหัวหน้าพรรคดำเนินการได้โดยถูกต้องตามข้อบังคับพรรค ทั้งนี้ การตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการพรรคให้ถูกต้อง ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรต้องรอสถานการณ์ก่อน วันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า ปชป.จะสามารถตัดสินใจได้เมื่อใด นายเฉลิมชัยย้ำคำเดิมว่า ขอให้รอ ทุกคนยังไม่รู้ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไร ยังไม่มีใครตอบได้ รอให้ฝุ่นมันจางแล้วค่อยเห็นภาพชัด การตัดสินใจของพรรค ปชป. ต้องตัดสินใจภายใต้หลักการของพรรค