‘อรรถกร’ บอก ‘กล้าธรรม’ ยึดมติเดิม โยนเป็นหน้าที่ผู้บริหารแต่ละพรรคเรื่องรวมเสียง

‘อรรถกร’ บอกมติ ‘กล้าธรรม’ ยังเหมือนเดิม โยนเป็นหน้าที่ผู้บริหารแต่ละพรรคเรื่องรวมเสียง
เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 1 กันยายน ที่รัฐสภา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า เท่าที่ดูสมาชิกพรรคก็ยังยืนยันว่ายึดมติเดิม ซึ่งหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะต้องมีการเรียกประชุมพรรคกันอีกครั้ง แต่ตอนนี้ยังเป็นไปตามมติเดิม
เมื่อถามว่า จะเกิดปัญหาเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยในอนาคตหรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ตนทำตามเสียงส่วนใหญ่ของพรรค ส่วนเรื่องรวมเสียงได้เท่าไหร่คงขึ้นอยู่กับผู้บริหารพรรคแต่ละพรรค ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบเมื่อไหร่นั้น ต้องถามทางสภา เพราะจะได้นายกฯ ก็ต้องมาจากสภา เรายึดมั่นระบบนั้น
เมื่อถามว่า คณะกรรมการประสานงานในสภาผู้แทนราษฎร (วิป) จะมีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะให้โหวตนายกฯในวันที่ 3 กันยายนนี้เลยหรือไม่ นายอรรถกรกล่าวว่า ตนไม่ได้เป็นวิป ต้องขอโทษด้วยเพราะอาจจะตอบแทนวิปไม่ได้