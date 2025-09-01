ปลัดกลาโหม ต้อนรับ–อำลา ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร สานต่อความร่วมมือทางทหารให้แน่นแฟ้นยาวนาน 170 ปี
เมื่อวันที่ 1 กันยายาม ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ พ.อ.Anthony David Stern (แอนโทนี่ เดวิด สเติร์น) ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาหลังครบวาระ พร้อมแนะนำ พ.อ.หญิง Annabelle Clare Janes (แอนนาเบล แคลร์ เจนส์) ผู้ช่วยทูตทหารคนใหม่
โดยต่างย้ำถึงความร่วมมือทางทหารอันแน่นแฟ้น และก้าวหน้าของสองประเทศ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชม พันเอก Anthony David Stern สำหรับความวิริยะอุตสาหะและการทุ่มเทตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารไทย-อังกฤษให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศ จนนำไปสู่การจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคี และการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนพ.ค.66 ณ กรุงลอนดอน
โดย ปลัดกระทรวงกลาโหม ยังได้กล่าวต้อนรับพันเอกหญิง Annabelle Clare Janes และแสดงความมั่นใจว่าจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา จะสามารถสานต่อความสำเร็จของผู้ช่วยทูตทหารคนก่อน และขับเคลื่อนความร่วมมือทางทหารไทย–อังกฤษ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดยาวนานกว่า 170 ปี ทั้งในระดับราชวงศ์ รัฐบาล และกระทรวงกลาโหม โดยความร่วมมือทางทหารครอบคลุมการเยือน การศึกษา การฝึกร่วม/ผสม ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งการหารือทวิภาคีในทุกระดับ อันเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพัฒนาความสัมพันธ์และยกระดับสู่ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ที่มีพลวัตและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง