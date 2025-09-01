อนุทิน ดอดเข้าพรรค นำประชุมส.ส.ภูมิใจไทย บ่าย 3 โมง รอลุ้นคำตอบ ปชน. ยกมือหนุนใครนั่งนายกฯ
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางถึงที่ทำการพรรค โดยได้เข้าประตูด้านหลัง เพื่อเป็นประธานในการประชุม ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในเวลา 15.00 น. ซึ่งคาดว่า จะมีการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล และติดตามท่าทีของพรรคประชาชนต่อ เนื่องจากในวันนี้ (1 ก.ย.) เวลา 13.00 น. พรรคประชาชนนัดประชุม ส.ส. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตัดสินใจกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขที่พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทยเสนอมา
ขณะที่ บรรยากาศก็มีกรรมการบริหารพรรค ทยอยเดินทางเข้าพรรค เช่น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรค, นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรค, น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรค และ ส.ส.ตบเท้าเข้าพรรค เช่น นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง น.ส.แนน บุณย์ธิดา, สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี, น.ส.ผกามาศ เจริญพันธ์ ส.ส.สุรินทร์, นายชลัฐ รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
