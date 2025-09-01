ทบ.ร่วมสถาบันนิติวิทย์ เข้าตรวจสอบรพ.พนมดงรัก เก็บหลักฐานผลกระทบจากกระสุนปืนใหญ่เขมร

ทบ. ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ รพ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เก็บหลักฐานผลกระทบจากกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายเขมร
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า วานนี้ (31 สิงหาคม) กองทัพบก ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บหลักฐานจากเหตุการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งถูกกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชายิงเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาล เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กรกฎาคม 68 จำนวน 3 นัด ส่งผลให้อาคารหลายหลังได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอาคารภูมิพัฒน์ และอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพระครูอาภัสธรรม (หลวงตารอด) ซึ่งเป็นอาคารห้องตรวจครรภ์มารดาก่อนคลอด อันเป็นพื้นที่ให้บริการสำคัญแก่ประชาชนในชุมชน จนต้องอพยพผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยเป็นการฉุกเฉิน
โดยทางเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์เล่าว่า “ตนเองปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องตรวจครรภ์มารดาก่อนคลอด ซึ่งปกติจะมีผู้มาใช้บริการหลากหลายกลุ่ม ทั้งมารดาที่ฝากครรภ์วันละ 5–10 ราย (ในวันเกิดเหตุมีเพียง 1 ราย) เด็กที่มาฉีดวัคซีน รวมถึงผู้สูงอายุที่มาตรวจสุขภาพ ในช่วงเกิดเหตุ ได้ยินเสียงระเบิดจากอาคารภูมิพัฒน์ที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นสะเก็ดระเบิดได้พุ่งเข้ามายังห้องตรวจครรภ์ รวมถึงบริเวณที่นั่งของแพทย์ แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในขณะนั้น จึงรีบอพยพหญิงตั้งครรภ์รายดังกล่าวออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันผู้ป่วยและญาติที่ยังอยู่ภายในอาคารต่างรีบอพยพไปยังหลุมหลบภัยชั่วคราว บางรายเกิดความตื่นตระหนกและวิตกกังวลอย่างหนัก ถึงขั้นเอ่ยสั่งเสียต่อหน้าญาติ เมื่อสถานการณ์สงบลง เจ้าหน้าที่จึงรีบให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทันที”
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ชายแดน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของประชาชน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลซึ่งควรเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุด กลับต้องเผชิญกับภัยคุกคามและความหวาดกลัวในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจากภัยสงครามและความขัดแย้ง
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมด โดยเฉพาะสะเก็ดระเบิด เพื่อนำไปตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ที่มาและรายละเอียดของการยิงดังกล่าวต่อไป