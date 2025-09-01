ส.ว.ชญาน์นันท์ ชี้งบฯ 69 เสี่ยงรายรับไม่เข้าเป้า ทำการคลังวิกฤต จี้รบ.ชุดใหม่รัดเข็มขัดการเงิน

ส.ว.ชญาน์นันท์ ชี้งบฯ 69 เสี่ยงรายรับไม่ตรงเป้า การคลังอยู่ในขั้นวิกฤต จี้ รัฐบาลชุดใหม่ รัดเข็มขัดเงินประเทศ หวั่นหนี้ท่วม แนะเงินเหลือให้คืนคลัง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งที่ประชุมได้แบ่งการอภิปรายเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1.ภาพรวม งบกลาง เงินคงคลัง 2.ด้านเศรษฐกิจ 3.ด้านสังคม 4.ด้านความมั่นคง 5.ด้านภัยธรรมชาติ และ 6.ด้านบริหารราชการ โดยในการอภิปรายในภาพรวม งบกลางและเงินคงคลัง โดยส.ว.ต่างเสนอความเห็นให้รัฐบาลและหน่วยงานรับงบประมาณพิจารณาใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง คุ้มค่า และตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง ที่มีผลกระทบมาจากนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าสหรัฐฯและการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ
โดย น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย ส.ว. อภิปรายว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีความเสี่ยงต่อฐานะการคลัง ด้านรายจ่าย ปัจจุบันรัฐบาลมีรายจ่ายประจำสูงถึง 70% แบ่งเป็นเงินเดือน เงินบำนาญ และเงินอุดหนุนขณะที่งบลงทุนมีเพียง 20% เท่านั้น ที่ผ่านมาพบว่ามีการตั้งงบซ้ำซ้อน ตั้งงบความมั่นคงประเทศหรือทหารที่สูง 1.02% ของจีดีพี เมื่อเทียบกับอาเซียนมีอัตราอยู่ที่ 2% และมีงบไซเบอร์ ขณะที่การแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อฐานะการคลังคือ ต้องลด เลิก และชะลอ โครงการที่ซ้ำซ้อน ไม่จำเป็น หรือ การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็น
น.ส.ชญาน์นันท์ กล่าวต่อว่างบฯ 69 เสี่ยงต่อรายรับไม่ตรงเป้า และจะทำให้จีดีพีลดต่ำลง การนำส่งคลัง 9 เดือนที่ผ่านมาพบอัตราเพียง 14.4% ของจีดีพี แต่ตนให้เต็มปีอยู่ที่ 15% ของปีนี้ เงินกู้เท่าเดิม หากพิจารณาหนี้สาธารณะปี69 คงค้างกว่า 69% ต่อจีดีพี ถือว่าอันตรายมาก เพราะไม่เหลือพื้นที่การเงินการคลังที่จะบริหารจัดการต่างๆ ได้ หากถึงเวลาที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย จะเท่ากับ 12% ของรายรับที่ได้เท่ากับว่าประเทศจะเข้าสู่วิกฤต และไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เขียนอยู่ในงบประมาณ
“รัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าใครมาหากตระหนักในเรื่องเหล่านี้ต้องรัดเข็มขัด เพราะหากเป็นเงินของเราเองยังต้องรัดเข็มขัด แต่นี่เป็นเงินแผ่นดิน จึงต้องรัดเข็มขัดให้ดี หากปีนี้ใช้เงินไม่หมดขอให้คืนคลัง หากรัดเข็มขัดได้ 5 หมื่นล้านบาทในปีนี้ และปีหน้ารัดเข็มขัดได้อีก 6 หมื่นล้านบาท ขณะที่รายได้การคลังต้องเพิ่มประสิทธิภาพ เก็บภาษีให้อยู่ในระดับ 15% ของจีดีพี และกู้เงินให้น้อยลง ปีที่แล้วกู้ไป 8 แสนล้านบาท ปีนี้ไม่ควรติดลบ ดังนั้นควรกู้ 1 แสนล้านบาท ทำให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเหลือ 68.5% ก็จะมีพื้นที่หายใจให้ประเทศไทย” น.ส.ชญาน์นันท์ กล่าว