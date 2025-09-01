ณัฐวุฒิ คาดประชุมส.ส.วันนี้ยังไม่มีคำตอบโหวตนายกฯ ลั่นปชน.พร้อมเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนนัดประชุม ส.ส.วันนี้ เพื่อพิจารณาการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ว่าในสถานการณ์การเมืองแบบนี้ เราพยายามจะหาคำตอบให้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของประชาชน และให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป ส่วนกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคประชาชนอาจจะไม่โหวตใครเลย และพรรคเพื่อไทยจะยุบสภานั้น พรรคเพื่อไทยต้องเป็นคนตอบ และตนไม่รู้จะเชื่อกูรูกฎหมายคนใดแล้ว ในส่วนพรรคประชาชนเตรียมไว้ทุกสถานการณ์ สิ่งสำคัญคือการเมืองขนาดนี้หยุดชะงักไม่ได้ ทั้งเรื่องปากท้อง และสถานการณ์ชายแดน ในส่วนของเราจะตัดสินใจ โดยนำทีโออาร์ และประเทศชาติเป็นตัวตั้ง ต้องยอมรับว่าขณะนี้ยังให้คำตอบใดๆ ไม่ได้ เพราะต้องรอฟังเสียง ส.ส.ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้คิดว่ารักษาการนายกฯ ก็มีอำนาจที่จะตัดสินใจ แต่จะถูกหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
เมื่อถามว่ามองอย่างไรหากพรรคตัดสินใจไม่เลือกโหวตใครเป็นนายกรัฐมนตรี นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ข้อนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เรารับฟัง ส่วนตัวตอบไม่ได้ ต้องใช้ระบบจัดการของพรรคเพื่อรับฟังความเห็น ท้ายที่สุดจะออกมาอย่างไร พรรคจะมีการแถลงเอง ซึ่งใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราประกาศมาโดยตลอดว่าอยากให้มีการยุบสภา และเตรียมตัวเลือกตั้ง เราพร้อมตลอด
นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า วันนี้ยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปว่าจะไปทางใดทางหนึ่ง ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการประเมินคาดเดากันไปต่างๆ ในส่วนของพรรคยังไม่มีคำตอบว่าไปในทิศทางใด อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ถัดไปมีไทม์ไลน์ทางการเมืองตลอด ทั้งวันที่ 9 กันยายน และวันที่ 10 กันยายนนี้ ซึ่งจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะให้ทำประชามติกี่ครั้ง เราต้องคิดบนพื้นฐานนี้ด้วย เข้าใจว่าวันนี้จะได้คำตอบหรือไม่ สุดท้ายก็จะมีการสื่อสารกัน และในวันพรุ่งนี้ (2 กันยายน) ยังมีการประชุม ส.ส.ตามปกติ ทั้งนี้พรรคประชาชนมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นโจทย์การเมืองใหญ่ เพราะเป็นการวางรากฐานโครงสร้างทั้งหมด ถ้าพรรคใดรับเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา