ศิธา ซัดเพื่อไทย ขู่ยุบสภา จงใจสร้างเงื่อนไข ประชาชนรู้ทัน เลือกตั้งครั้งหน้าตัดสินใจง่าย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่า หากพรรคประชาชนไม่สามารถตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งได้ (ระหว่าง พท.-ภท.) อาจจะมีการดำเนินการยุบสภา
น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตเลขาธิการ พรรคไทยสร้างไทย โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า การสร้างเงื่อนไขยุบสภาหากพรรคประชาชนไม่โหวตให้ จะกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ (อีกครั้ง) ของเพื่อไทย ประชาชนจะรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า พรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่สนใจที่จะพัฒนาการเมืองไทยให้ดีขึ้น
ขณะที่พรรคประชาชน เสนอเพียงแค่ให้ยุบสภาภายใน 4 เดือน และจัดทำประชามติ เพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยทางพรรคฯไม่สนใจที่จะร่วมรัฐบาล ภาพเปรียบเทียบของพรรคการเมืองที่ “กระหายอำนาจ” กับพรรคที่อยาก “เปลี่ยนระบบการเมืองไทย” จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
การเลือกตั้งครั้งหน้า คนไทยก็จะตัดสินใจง่ายขึ้น และตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ พรรคการเมืองใหญ่ที่สุด แต่ทำลายศรัทธาประชาชนที่ให้ สุดท้ายกลายเป็นพรรคขนาดกลาง และกำลังจะเล็กในสมัยหน้า ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว ถ้ายังอยากท้าทายระบบก็ลองยืนยันเงื่อนไขเดิมดู