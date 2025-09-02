พท.นัดประชุมถกปม “ยุบสภา” วันนี้ “สรวงศ์” ย้ำเป็นอำนาจของ “ภูมิธรรม” ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการขอเสียงจากพรรคประชาชน (ปชน.) สนับสนุนให้นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท. เป็นนายกรัฐมนตรีว่า ต้องรอพรรคปชน.ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร เราพยายามเต็มที่ โดยเสนอสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้ว แต่ไม่ว่าพรรคปชน.จะเลือกข้างไหนรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เมื่อถามว่า ถ้าพรรคปชน.ไม่รับเงื่อนไขจะยุบสภาฯหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า การยุบสภาฯเป็นอำนาจของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ที่จะเสนอความเห็นขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ต้องดูว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างไร ซึ่งในที่ประชุมพรรควันที่ 2 กันยายน จะมีการพูดคุยในประเด็นนี้อย่างหลากหลาย สมาชิกพรรคคงได้แสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติม
