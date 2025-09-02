การเมือง

“ขุนคลัง” ยันสุญญากาศการเมือง งบฯ69ยังเดินหน้าปกติ เชื่อนักลงทุนคุ้นชินปรับตัวได้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่สถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่ถูกมองว่าอยู่ในภาวะสุญญากาศทางการเมืองว่า ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งยังคงเดินหน้าได้ปกติ  ตนได้ไปเปิดพิจารณาของวุฒิสภาโดยเชื่อว่าภายใน 2 วันก็จะแล้วเสร็จ และสามารถเดินต่อไปได้ไม่ว่าฝ่ายใดจะเข้ามาบริหาร ส่วนร่างกฎหมายต่างๆ ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาก็ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ

“ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศ แต่ในกรณีของไทย แม้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ต่างประเทศก็เริ่มคุ้นชินและสามารถปรับตัวได้ จึงไม่กระทบความเชื่อมั่นมากนัก ” นายพิชัย กล่าว

