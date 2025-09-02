“ขุนคลัง” ยันสุญญากาศการเมือง งบฯ69ยังเดินหน้าปกติ เชื่อนักลงทุนคุ้นชินปรับตัวได้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่สถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่ถูกมองว่าอยู่ในภาวะสุญญากาศทางการเมืองว่า ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งยังคงเดินหน้าได้ปกติ ตนได้ไปเปิดพิจารณาของวุฒิสภาโดยเชื่อว่าภายใน 2 วันก็จะแล้วเสร็จ และสามารถเดินต่อไปได้ไม่ว่าฝ่ายใดจะเข้ามาบริหาร ส่วนร่างกฎหมายต่างๆ ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาก็ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ
“ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศ แต่ในกรณีของไทย แม้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ต่างประเทศก็เริ่มคุ้นชินและสามารถปรับตัวได้ จึงไม่กระทบความเชื่อมั่นมากนัก ” นายพิชัย กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ล่าเก๋งยาริสสีขาว ยกพวกปาระเบิดถล่มร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ บาดเจ็บ 1
- คลองหลวงฝนตกตั้งแต่เช้ามืด จยย.ชนกัน 2 คัน ดับ 1 เจ็บ 2 อ้างคันหน้าไม่มีไฟท้าย หลบไม่ทัน ชนเต็มๆ
- โอซากะปลื้มเรียกฟอร์มเก่งโค่นกอฟฟ์ ฉลุยรอบ 8 คน ยูเอส โอเพ่น
- กรมอุตุ ชี้ ทั่วไทยฝนยังหนัก จากร่องมรสุมพาดผ่าน กทม.ก็เจอด้วย เตือน 47 จว.เสี่ยงท่วม น้ำป่าไหลหลาก