‘บิ๊กเล็ก’ ยืนยัน พบระเบิดแสวงเครื่อง ประสาทตาควาย เป็นของกัมพูชา มอบอำนาจแม่ทัพภาค

‘บิ๊กเล็ก’ ยืนยัน พบระเบิดแสวงเครื่อง ประสาทตาควาย เป็นของกัมพูชา ลั่น มอบอำนาจแม่ทัพภาค หากพบวางระเบิดต่อหน้า กลับไปแต่วิญญาณแน่
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องที่ประสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ว่าจากการตรวจสอบและได้รับแรงงานพบว่าเป็นระเบิดลูกค.และพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทหารกัมพูชานำมาวาง อย่างที่ตนเคยพูดมาตลอดว่าแม้รัฐบาลกัมพูชาจะออกมาระบุว่า ตั้งใจจะมีการพูดคุยก็ตาม แต่ทหารกัมพูกลับไม่มีวินัย และยังยั่วยุอยู่ตลอด
“ซึ่งได้สั่งการไว้ 2 อย่างในขั้นนี้ โดยให้นำหลักฐานมาประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และให้ พยายามลาดตระเวนเฝ้าตรวจ หากพบในช่วงที่เขา มาวางระเบิดให้สามารถจัดการได้เลย อย่างที่เคยพูดเอาไว้ ถ้ามาวางไว้กลับไปก็กลับไปแต่วิญญาณก็แล้วกัน“ พล.อ.ณัฐพล กล่าว
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่งแต่ไม่ส่งผลกระทบกับชายแดน เนื่องจาก มี พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ปี 2551 ได้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผบ.เหล่าทัพ รวมถึงแม่ทัพภาค มีอำนาจ ในการป้องกันอธิปไตย ป้องกันประเทศได้ และมีกฎการ ใช้กำลังของกระทรวงกลาโหม ระบุไว้อย่างชัดเจนจึงขอประชาชนอย่ากังวลในเรื่องนี้
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า สถานการณ์ที่สถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้ ที่มีการเกิดเหตุหลายจุด ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนั้น พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เป็นการแสดงสัญลักษณ์ ซึ่งตรงกับวันชาติของมาเลเซีย กลุ่มผู้ก่อเหตุมักจะถือวันในลักษณะเช่นนี้ปฏิบัติการ ซึ่งตนเองได้เน้นย้ำให้แม่ทัพภาคที่ 4 กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ไปทั้งหมดแล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป้านั่งรถไฟมาหา ‘แม่ทัพภาค 2’ ถึงมธ. กอดทั้งน้ำตา บิ๊กกุ้งปัดล้างสมองใคร เตรียมขึ้นเวทีทอล์ก
- ภูมิธรรม ยัน ไม่มีเรื่องยุบสภาในหัว ซัด พริษฐ์ ไม่เข้าใจปชต. ถามอีก ภูมิใจไทย น่าไว้ใจตรงไหน
- ครบ 23 แข้ง! ปรเมศย์ สมทบทัพช้างศึก เตรียมฟิตซ้อมสู้ศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51
- ปชน.นัดเคาะบ่ายนี้ โหวตใครเป็นนายกฯ แย้มเทคะแนนให้สีน้ำเงิน นำลิ่ว