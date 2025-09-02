ภท. คึกคัก ส.ส. – กก.บห. เข้าพรรค รอผล ปชน. ด้าน ศักดิ์ดา โผล่ด้วย อุบขน ส.ส.เพื่อไทยเพิ่ม

ภท. คึกคัก สส. – กก.บห. เข้าพรรค รอผล ปชน. หนุนใครนั่งนายกฯ ด้าน ศักดิ์ดา โผล่พรรคบอกมากินกาแฟ อุบขน ส.ส.เพื่อไทยมาเพิ่มหรือไม่
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยช่วงสายเริ่มมีส.ส. กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) สมาชิกพรรค ทยอยเดินทางเข้ามาที่ทำการพรรค อาทิ นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล อดีตเลขานุการรมว.มหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล เพื่อเกาะติดแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล หลังพรรคประชาชนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทย
จากนั้น เวลา 09.40 น. นายศักดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ามาที่พรรค เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า นำสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเพิ่มที่พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายศักดา ตอบเพียงว่ามากินกาแฟ
ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยระบุ ว่ามีเพียงนายศักดาคนเดียวที่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย นายศักดา ปฏิเสธตอบคำถาม ก่อนจะเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น 5 ของที่ทำการพรรค
ทั้งนี้ มีรายงานว่าจะมี สส.จากพรรคเพื่อไทย และพรรคไทยสร้างไทย เดินทางเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเพิ่มเติม เพื่อแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32