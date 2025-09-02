เดชอิศม์ ลั่น ถ้า ปชป. หนุน ภท. จะลาออก ส.ส. ชี้รับไม่ได้ปมเขากระโดง-ฮั้วส.ว.-คุมองค์กรอิสระ เตือน ปชน.ได้ 400 เสียง ก็บริหารไม่ได้ ถ้า ส.ว.ยังมีเจ้าของ
เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงท่าทีพรรคประชาธิปัตย์ในการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาล ระหว่างหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคเป็นไปทิศทางเดียวกันหรือไม่ ว่า ทางเดียวกันอยู่ แต่พรรคประชาธิปัตย์หากมีการเปลี่ยนรัฐบาลต้องปฏิบัติตามขั้นตอน คือ ต้องมีการเทียบเชิญมา พรรคต้องมีการประชุมร่วม และเป็นมติ แต่ขณะนี้ที่เวลาสั้นรวบรัดจึงมีมติมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคตัดสินใจ
เมื่อถามว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนหรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ที่มติที่ประชุม แต่ส่วนตัวหากมติไปร่วมกับภูมิใจไทย ตนคงต้องลาออกจากการเป็นส.ส. ส่วนจะลาออกจากสมาชิกพรรคหรือไม่นั้นค่อยว่ากัน
เมื่อถามว่า หากลาออกจาก ส.ส.จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยเลยหรือไม่ นายเดชอิศม์ ไม่ครับ กลับบ้าน อาจจะไม่วางมือทางการเมืองแต่กลับไปตั้งหลัก เพราะตนมาเป็นรมช.มหาดไทย ได้กำกับดูแลกรมที่ดิน เห็นเรื่องเขากระโดงชัดมากว่าคือที่หลวง ตนประกาศตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งว่าที่หลวงต้องเป็นของหลวง ที่ของราษฎรต้องรีบทำเอกสารสิทธิ์ให้เร็วที่สุด เมื่อตนมาเห็นเช่นนี้รู้ว่าในอดีตเขาดูแลกรมที่ดิน เป็นรมว.มหาดไทย ดูแลการรถไฟ กระทรวงคมนาคมจึงทำอะไรไม่ได้มาโดยตลอด
ดังนั้นเมื่อนายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรมว.มหาดไทย ตนเป็น รมช.มหาดไทย ดูแลกรมที่ดิน เห็นช่องว่างอยู่ตรงไหนเราต้องทำให้ได้ เมื่อประกาศไปแล้ว แล้วทำไม่ได้ตนก็กลับบ้าน อันนี้คือความเห็นส่วนตัว แต่มติของพรรคอาจมีเหตุมีผล ที่ตนพูดเป็นความเห็นส่วนตัวที่ได้มาเห็นเหตุ เห็นผล เห็นทุกอย่างในการประชุมพรรคก็พยายามอธิบายสิ่งที่ตนเห็นต่อสมาชิกพรรค
นายเดชอิศม์ กล่าวอีกว่า ตนมาดูแลกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ตนเห็นความเดือดร้อนประชาชนทั้งแผ่นดิน แต่พอดูการกระจายงบประมาณ กลายเป็นว่า บางจังหวัดได้ 2 พันกว่าล้าน บางจังหวัดได้ 3.5 ล้าน เช่น จ.ภูเก็ต บางเทศบาลได้ 400-500 ล้าน ทั้งที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ หรือบางแห่งได้แค่ 2-5 ล้าน พอมาดู อบต.บางท้องถิ่นได้เกือบ 200 ล้าน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เลย ท้องถิ่นทั่วประเทศมี 7,000 กว่าท้องถิ่น ได้ไปแค่ 1,000 กว่าท้องถิ่น ไม่กระจาย พอไปดูลึกๆพื้นที่ที่ได้เยอะนั้น เป็นสีน้ำเงินเกือบทั้งสิ้น ตนเห็นว่า หากไปร่วมกับเขาด้วยเท่ากับทรยศต่อชาติและประชาชน
นายเดชอิศม์ ยังกล่าวอีกว่า ฮั้วส.ว.อีกเรื่อง ที่เส้นทางการเงินมาจากคนกลุ่มเดียว เมื่อดูการประชุมที่สัญญาณโทรศัพท์ทำให้เห็นว่าเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมด พยานบุคคลให้การเหมือนกันหมด ส.ว. กลุ่มนี้เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือก (กกต.) พวกตน เป็นนักการเมือง ประชาชนที่เป็นนักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ถ้า กกต. อยู่ตรงข้ามกับเรา เราได้ใบแดงทุกคน เราเป็นนักการเมืองไม่ได้ ส.ว.เลือกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ราเป็นข้าราชการการเมือง มีส่วนได้เสียกับ ป.ป.ช.อยู่แล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงโทษเรา เราอาจต้องไปติดคุกหรือถูกถอดถอน แล้วไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญที่มีอำนาจถอดถอนนายกฯ ถอดถอนรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ถ้าส.ว. มีเจ้าของอย่างนี้ ประเทศไทยนับวันที่จะหายนะแน่นอน
“ผมอยากฝากไปถึงนักการเมืองพรรคอื่นๆ โดยเฉพาะพรรคประชาชน (ปชน.) ผมชื่นชมคิดว่าพรรคประชาชนเป็นความหวังของประเทศชาติในโอกาสต่อไป แต่อยากเตือนน้องๆว่า รอบหน้าต่อให้ได้ 400 เสียง แต่เข้ามาบริหารประเทศไม่ได้ ถ้ายังมี ส.ว.นี้อยู่ ยังมีองค์กรอิสระที่ตั้งจากชุดนี้อยู่ จึงอยากฝากเป็นข้อคิด เพราะผมอาจจะเล่นการเมืองอีกสัก 1-2 รอบ ก็กลับไปอยู่บ้านแล้ว” นายเดชอิศม์ กล่าว