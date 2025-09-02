มนพร โยน ภูมิธรรม ตอบปมอำนาจยุบสภา เผย สส.หลายคนยังอยู่เพื่อไทย ไม่ได้ตาม “ศักดิ์ดา” ไป ลั่น เป็นนักการเมืองอย่ากลัวเลือกตั้ง ปัดรัฐบาลไร้ผลงาน แจง เป็นคนเริ่มต้นนโยบาย แค่ยังไม่สำเร็จ
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ในฐานะ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนเรื่องการยุบสภา ว่า ต้องรอฟังนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกฯ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ล่าสุดได้มีการส่งสัญญาณอะไรไปยังสมาชิกพรรค พท.หรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ยัง โดยในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมพรรค พท. เดี๋ยวรอฟังนายภูมิธรรม ส่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ยังไม่ทราบวาระว่า จะมีการหารือเรื่องการยุบสภาหรือไม่ ทราบแต่ว่ามีวาระปกติ เมื่อถามว่า ตอนนี้ชัดเจนหรือยังว่า อำนาจการยุบสภา รัฐบาลรักษาการทำได้หรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ฟังจากนักกฎหมายหลายๆ ท่าน สุดท้ายอยู่ที่นายภูมิธรรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ
เมื่อถามอีกว่า เป็นห่วงหรือไม่ว่า หากมีการยุบสภาไปแล้วจะมีการไปร้องศาลตามมาอีก นางมนพร กล่าวว่า บางทีฝนไม่ตกอย่าเพิ่งกางร่ม ต้องรอฟังก่อน เมื่อถามว่า ตอนนี้สมาชิกในพรรค พท.เริ่มมีสัญญาณว่าจะทิ้งพรรคแล้ว จะตรึงสมาชิกเหล่านี้ให้อยู่ได้อย่างไร นางมนพร กล่าวว่า เท่าที่ทราบตอนนี้ที่มีข่าวว่าจะไป พอสอบถามบางคนก็ยังอยู่กับพรรค พท. หลายคนที่มีข่าวว่าจะตามนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรค พท.ไป พอสอบถามก็ยังอยู่กับพรรค พท. ยืนยันได้มีการตรวจสอบแล้ว และบางคนยังยืนยันที่จะเข้าร่วมประชุมพรรคอยู่
เมื่อถามย้ำว่า ยืนยันหรือไม่ว่า หากยุบสภาตอนนี้ สส.ที่จะย้ายออกไปจะกลับมาที่พรรค พท.เหมือนเดิม นางมนพร กล่าวว่า เราต้องพยายามรักษา สส.เดิมของเราไว้ หรือในบางพื้นที่ที่เราไม่มี สส. เราก็เอาคนที่มั่นใจจะลงสมัครกับเราไปลงพื้นที่มาตลอด
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากยุบสภาตอนนี้คิดว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับพรรค พท. นางมนพร กล่าวว่า ต้องรอดู เพราะเราเป็นนักการเมืองประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง ฉะนั้น อย่ากลัวว่าจะมีการเลือกตั้ง เมื่อถามว่า ไม่แคร์ว่าอาจจะได้ สส.ต่ำกว่าร้อยอย่างที่มีการพูดกันใช่หรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ของแต่ละพรรคการเมืองและการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่า ในฐานะ 2 ปีที่เรามาทำงานเป็น สส. และเป็นรัฐบาล เราทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้าง
เมื่อถามว่า ยังมั่นใจหรือไม่ เพราะนโยบายของพรรค พท.ที่หาเสียงไว้ยังไม่ค่อยออกมาเป็นรูปธรรม นางมนพร กล่าวว่า ของพรรค พท.มีหลายนโยบายที่เราทำไว้ ซึ่งมันยังไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดของความสำเร็จ แต่ทุกนโยบายเราได้เริ่มต้นมา และสส.หลายคนของพรรค พท.บอกว่าเรามาจากการเลือกตั้งก็อย่าไปหวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้ แต่อาจจะอยู่ไม่ครบเทอม 4 ปี หรือจะอยู่ครบเทอมค่อยดูกันอีกที เมื่อถามย้ำว่า ตกลงการยุบสภาเป็นไม้ตายของพรรค พท.ในการที่จะปลดล็อกการเมืองในขณะนี้ใช่หรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ตนตอบไม่ได้ อยู่ที่นายภูมิธรรม
