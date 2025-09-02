เฉลิมชัย บอกยังไม่ได้คุย เดชอิศม์ ปมจับมือภูมิใจไทย ลั่น ปชป. พร้อมเลือกตั้ง หากยุบสภา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ จับมือกับพรรคภูมิใจไทยภูมิใจ จะลาออกจากสมาชิกพรรค ได้พูดคุยกันหรือไม่ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกัน
เมื่อถามว่า การออกมากล่าวเช่นนี้จะเป็นการปิดประตูจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายเฉลิมชัย กล่าวยํ้าว่า ยังไม่ได้คุยกันเลย
เมื่อถามย้ำว่า หากจำเป็นต้องยุบสภา พรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วหรือไม่ นายเฉลิมชัย ยิ้ม และกล่าวว่า พรรคการเมืองก็พร้อมหมดแหละ
