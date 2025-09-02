โฆษกภท. แจง ยังไม่มองถึงขั้นยุบสภา เชื่อการเมืองยังไม่ถึงทางตัน เชื่อหน.อนุทิน มีแนวทาง

โฆษกภท. แจง ยังไม่มองถึงขั้นยุบสภา เชื่อการเมืองยังไม่ถึงทางตัน บอกหัวหน้าพรรคมีแนวทางการเมืองของตัวเอง จะกลับไปจับมือกับเพื่อไทยหรือไม่ ขอมองแค่ปัจุบัน-อนาคต
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 2 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภามีข้อกังวลอะไรหรือไม่ ว่า แต่ละคนแต่ละตำแหน่งก็มีหน้าที่ของตนเอง พรรคภูมิใจไทยอยู่ในกติกา ส่วนเรื่องสมการในอนาคตพรรคภูมิใจไทยไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้น เพราะตอนนี้กำลังรอคำตอบในหลายๆอย่าง
เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นจริง พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินตามกติกาใช่หรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการคาดเดา พรรคภูมิใจไทยก็ยังติดตามหลายๆ มุม ยังไม่ได้ตัดสินว่าทิศทางการเมืองจะไปทางไหน
เมื่อถามว่า มีการคาดเดาพรรคเพื่อไทยกล้าจะประกาศยุบสภาหรือไม่ ในสถานการณ์ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะยุบได้หรือไม่ได้ นส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า เรื่องนี้ขอไม่คาดเดาข้ามไปพรรคอื่น สุดท้ายแล้วแต่ละพรรคมีจุดยืนในสถานการณ์การเมืองที่แตกต่างกัน จะให้ไปคาดเดาสถานการณ์ของแต่ละพรรคเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในหรือภายนอกก็แตกต่างกัน
ส่วนกระแสข่าวพรรคประชาชนจะไม่เลือกทั้งพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย ได้มีการเผื่อใจไว้หรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ใช้คำว่าเผื่อใจคงไม่ได้ เพราะเราอยู่ด้วยการให้เกียรติกัน สุดท้ายขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ พรรคภูมิใจไทยมองว่ายังมีทางที่จะไปต่อ ไม่ถึงขั้นเป็นทางตันหาทางออกไม่ได้
ทั้งนี้ ได้รับสัญญาณอะไรหรือไม่จากพรรคประชาชน นส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า ยังไม่ได้รับแจ้งอะไรทั้งนั้น ได้แต่ติดตามข่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอ ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
เมื่อถามย้ำว่า เป็นไปได้หรือไม่หากพรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทยจะกลับมาจับมือกัน หากพรรคประชาชนไม่เลือกใครเลย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ย้ำว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคต นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ได้พูดให้ชัดเจนแล้ว เราพยายามตอบในแนวทางปัจจุบันมาโดยตลอด และนายอนุทิน เน้นย้ำเรื่องนี้หลายรอบ
ส่วนเป็นการปิดประตูกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า ดูจากเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่ผ่านมา เราไม่รู้ว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยพูดจาภาษาเดียวกันหรือไม่ พรรคภูมิใจไทยขอดูปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น ไม่มองย้อนไปอดีต
เมื่อถามว่า การที่ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย ออกมาบอกว่า สามารถกลืนเลือดได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นที่ต้องกลับมาร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทย โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ขอไม่ตอบเพราะยังไม่มั่นใจว่า คำว่ากลืนเลือดคืออะไรคายเลือดคืออะไร พรรคภูมิใจไทยขอย้ำว่ามองแค่ปัจจุบันกับอนาคต การเมืองไทยยังไม่ถึงทางตัน มีทางออกเสมอ สส.ในสภา ก็ยังพร้อมทำงานภายใต้สภาชุดนี้