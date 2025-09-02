ป้านั่งรถไฟมาหา ‘แม่ทัพภาค 2’ ถึงมธ. กอดทั้งน้ำตา บิ๊กกุ้งปัดล้างสมองใคร เตรียมขึ้นเวทีทอล์ก

แม่ทัพภาคที่ 2 เล่าซึ้ง ปชช.นั่งรถไฟมาถึงตี 2 มอบดอกไม้-ให้กำลังใจ ก่อนขึ้นเวทีทอล์กมธ. ยันมาด้วยใจ ไม่ได้โน้มน้าว-ล้างสมองใครทั้งสิ้น
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ศูนย์ภูมิภาคศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “วิสัยทัศน์หลักธรรมมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน” นำโดย พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และ รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์หลักสูตรอาณาบริเวณศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาภูมิภาคศึกษา ดำเนินรายการ
เวลา 09.545 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อสีเหลืองคอยต้อนรับ พล.ท. บุญสิน จนแน่นบริเวณหน้าลานคณะศิลปศาสตร์ โดยขณะเดินเข้าสู่ห้องบรรยายได้รับคำกล่าวให้กำลังใจอย่างล้นหลาม โดยบางรายก็นำดอกกุหลาบมามอบให้ พร้อมขอลายเซ็น และถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกตลอดทาง
จากนั้น รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์, รศ.ดร.ดุลยภาค และ ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ในตอนหนึ่งของการบรรยาย พล.ท.บุญสินกล่าวว่า สิ่งที่เขามาต้อนรับตนในวันนี้ คุณป้าทั้งหลายนั่งรถไฟมาถึงตี 2 คุณป้าคนหนึ่งนั่งรถไฟมากอด แล้วก็น้ำตาไหลเพื่ออะไรไม่ทราบเหมือนกัน ไม่ได้ไปโน้มน้าวหรือล้างสมองใครทั้งสิ้น
“สิ่งที่เตรียมมาวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย สิ่งที่เขาถามมาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย ไม่ได้อ่านด้วยซ้ำ เพราะไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรมา แต่อย่าถามเรื่องตัวเลข ผมจำไม่ได้ (หัวเราะ) คือแม่ทัพมาเอาใจมาคุยกับน้องๆ ว่า สงสัยอะไรอยากถามอะไร แล้วถาม คนรักสามัคคีกัน แต่ถามแล้วเหน็บแนมไม่อยากให้ถาม เพราะว่าไม่อยากทะเลาะกับคนไทย แค่มีศัตรูกับเขมรก็พอแล้ว” พล.ท.บุญสินเผย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วง 1 ชั่วโมงแรกของการบรรยาย พล.ท.บุญสินจะถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของการเป็นลูกอีสานและชายแดนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน จากนั้นในการบรรยายช่วงหลังจะเป็นการถามคำถามของสื่อมวลชน