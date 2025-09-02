ไชยชนก เชื่อ ยุบสภาไม่ได้ ระบุ น้ำท่วมหลายที่ ตอนมีรัฐบาลยังจัดการไม่ดี ถ้ายุบสภาจะเป็นอย่างไร

ไชยชนก เชื่อ ยุบสภาไม่ได้ บอกขณะนี้น้ำท่วมหลายจังหวัด ตอนมีรัฐบาลอยู่ยังบริหารจัดการไม่ดี แล้วถ้ายุบสภาจะเป็นอย่างไร
เมื่อ วันที่ 2 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภา โดยย้อนถามกลับว่า สามารถทำได้หรือไม่ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะทำได้ และถ้านึกถึงประโยชน์ของประชาชน ก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งตนยอมรับการตัดสินใจ
พร้อมมองว่าขณะนี้มีภัยหลายอย่าง ตอนนี้น้ำท่วม และน่าจะมีอีกหลายจังหวัดที่น่าเป็นห่วง ซึ่งตอนมีรัฐบาลอยู่ก็ยังบริหารจัดการไม่ดี แล้วถ้ายุบสภาไปจะเป็นอย่างไร