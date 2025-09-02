แม่ทัพภาค 2 ตอบ น.ศ. ‘คิดอย่างไร ทหารยุ่งการเมือง’ รับ 5 พรรครุมจีบ

‘แม่ทัพกุ้ง‘ ตอบเท่! เจอนักศึกษามธ. ถามจรงๆ ‘คิดยังไงทหารยุ่งการเมือง?’ – เผยมี 5-6 พรรคติดต่อมา ยันคำเดิมทหารไม่ยุ่งการเมืองสง่างาม
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ศูนย์ภูมิภาคศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “วิสัยทัศน์หลักธรรมมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน” นำโดย พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมภูมิภาคศึกษา
บรรยากาศเวลา 09.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อสีเหลืองคอยต้อนรับ พลโท บุญสิน พาดกลาง อย่างเนืองแน่นบริเวณหน้าลานคณะศิลปศาสตร์ โดยขณะเดินเข้าสู่ห้องบรรยาย ได้รับคำกล่าวให้กำลังใจอย่างล้นหลาม โดยบางรายก็นำดอกกุหลาบมามอบให้ พร้อมกับขอลายเซ็นและถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกตลอดทาง
จากนั้น รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์, รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช และ ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เวลา 10.10 น. พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เริ่มบรรยายหัวข้อ “วิสัยทัศน์หลักธรรมมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน” โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังกว่า 240 คน คู่ขนานการถ่ายทอดสดพร้อมกันอีกหลายห้องเรียน
ในตอนหนึ่งของการบรรยาย นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์สอบถามว่า ตนไม่รู้ว่าจะถามคำถามนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากบอกว่าไม่ยุ่งการเมือง ซึ่งอยากจะถามว่าการที่ทหารมายุ่งการเมืองนั้น รู้สึกอย่างไรบ้าง?
พล.ท.บุญสิน หรือ แม่ทัพกุ้ง กล่าวว่า คำถามนี้ตอบได้ ต้องบอกว่าทหารยุคใหม่ไม่ต้องใช้วาทศิลป์อะไรมาก เอาสั้นๆ ห้วนๆ ตอบได้คำถามนี้
“ทหารไม่ยุ่งการเมือง มันจะเท่ สง่างามมาก มันจะเป็นหลักเป็นแก่นให้กับแผ่นดินนี้ คุณจะว่าอย่างไรก็เรื่องของคุณ การเมือง สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาคุณก็ว่ากันไป แต่อย่าเอาอำนาจที่มันผิดๆ มาสั่งทหาร เพราะทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เราถูกสั่งสอนมาแบบนี้
และทหารที่คุณแต่งเครื่องแบบในหน้าที่อยู่ คุณต้องไม่ยุ่งการเมือง ถ้าไปยุ่งเมื่อไหร่การเมืองนั้นก็จะได้คนไปปกครองเพิ่มขึ้นอีก แล้วประชาชนอีกขั้วหนึ่งล่ะ เขาจะพึ่งใคร คำพูดนี้จะต้องอยู่ในปากคนที่อยู่ในตำแหน่งทหารทุกคน” พล.ท.บุญสินเผย
พล.ท.บุญสินกล่าวต่อว่า ตนรู้จักนักการเมืองเกือบทั้งสภา รู้จักเกือบหมดทุกคน รวมถึงรู้จักท่านนายกฯ ด้วย เราให้เกียรติท่านในการทำงาน แต่สิ่งที่ท่านทำหรือปฏิบัติต่อประเทศชาติ ท่านก็ต้องชี้แจงเอง
“เราต้องเป็นหลัก ไม่ใช่เอนเป็นหลักปักขี้เลน ถึงมีคำแรกที่พูดว่า ‘ไม่ยุ่งการเมืองไง’ ยืนยันและคำนี้มันก็มัดคอมาจนถึงทุกวันนี้ ถามว่ามีพรรคการเมืองมาติดต่อไหม มีอยู่แล้ว 5-6 พรรค แต่พอแล้วชีวิตนี้ คือกลับมาหา ‘ธรรมมะ’ อีกแล้ว
สุดท้ายคนเราอายุไม่เกิน 100 ปี ตอนนี้ก็ (อายุ) 60 กว่าแล้ว จะเอาอะไรนักหนาชีวิต เราเอาศักดิ์ศรีเราไม่ได้กว่าเหรอ เห็นคนมีเงินไหม มีเงินเยอะแต่สุดท้ายมีคนเผาศพไม่กี่คน เอาวงศ์ตระกูลเราไม่ดีกว่าเหรอ เราทำตัวอย่างให้ประเทศชาติ พี่ๆ น้องๆ เราได้เห็น ไม่ดีกว่าเหรอ”
พล.ท.บุญสินกล่าวต่อว่า ถ้าอยากเล่นการเมือง คุณก็บอกไปเลยตั้งแต่แรก แต่ถ้าทหารเกษียณก็คือประชาชนคนหนึ่งที่เล่นการเมืองได้ แต่เราเลือกที่จะไม่ยุ่ง เพราะคนไทยหลายล้านคนมองมา
“พี่กุ้งจะเป็นอย่างนี้ตลอด เกษียณจากแม่ทัพ แต่ไม่เกษียณจากสายเลือดคนไทย ยังอยู่ช่วยเหลือในงานที่ช่วยประเทศชาติได้” พล.ท.บุญสินกล่าว