ครม.มอบรองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯตามลำดับ ‘ชูศักดิ์’ ยันวงประชุมไม่พูดเรื่องยุบสภา

ครม.มอบรองนายกฯปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯตามลำดับ เห็นชอบตั้ง ‘จิรายุ’ นั่งโฆษกรัฐบาลต่อ ‘ชูศักดิ์’ เผย ครม.ไม่พูดเรื่องยุบสภา
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.อนุมัติคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เรียงตามลำดับ ดังนี้
1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี 2.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี 3.นายพิชัย ชุณวชิร และ 4.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง โดยมอบหมายให้รองนายกฯและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เหมือนที่เคยปฏิบัติมา
นอกจากนั้น ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการการเมืองเท่าที่จำเป็น โดยตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่ต่อเพื่อคอยประสานรับหนังสือจากมวลชน รวมถึงแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ มาทำหน้าที่เหมือนเดิม
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ประชุม ครม.ได้พูดถึงเรื่องการยุบสภาหรือไม่ว่า ไม่ได้พูดถึง แต่พูดถึงวาระปกติ
เมื่อถามย้ำว่า มีการขออนุมัติงบประมาณหลายรายการหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า มีหลายรายการ เช่น งบที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น งบอาหารโรงเรียนเอกชน
