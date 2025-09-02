เดชอิศม์ กลับลำ ไม่ร่วมภูมิใจไทยแค่ตอนนี้ แต่สมัยหน้าไม่ขัด เหตุละอายใจบรรพบุรุษ ขอกลับไปเลี้ยงหลานก่อน
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการประกาศจะลาออกจาก ส.ส.พรรคประชาธิปตย์ หากไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย ว่า เรื่องนี้ ยังไม่ได้คุยกับหัวหน้าพรรค
เมื่อถามว่า การประกาศออกไปเช่นนี้ หมายถึงในอนาคตหรือรัฐบาลนี้ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า สมัยนี้ เพราะเราไม่มีผลผูกพันตลอดไป
เมื่อถามว่า สังคมจะมีการตีความไปถึงอนาคต หากหลังเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลว่า เป็นเรื่องของอนาคต เพราะกรรมการบริหารพรรคก็จะเป็นชุดใหม่ เป็นเรื่องใหม่ส.ส.ก็จะเป็นชุดใหม่ จึงถือเป็นเรื่องใหม่
เมื่อถามว่า การพูดแบบนี้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุและพรรคประชาธิปัตย์มีความจำเป็นต้องร่วมกับพรรคภูมิใจไทย จะทำอย่างไร นายเดชอิศม์ กล่าวว่า “พี่ลาออกจาก ส.ส. กลับไปอยู่บ้านเลย ส่วนการเมืองต่อไปในอนาคตค่อยว่ากัน
เมื่อถามว่า ทำไมถึงเดิมพันสูงขนาดนี้ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนเห็นชัดกว่าใครๆ เห็นแล้วว่าประเทศเราจะอยู่ได้อย่างไร ในเมื่อระดับผู้นำทำแบบนี้ คิดได้แค่นี้
”แสดงว่าถ้ามาร่วมด้วย พี่หมดความเป็นคน อายบรรพบุรุษ อายลูกหลานในอนาคต ว่าช่วงที่พี่มาเป็นนักการเมือง มาอยู่ใน ครม. แล้วไปเดินตามหลังเหตุการณ์อย่างนี้ พี่ละอายใจ กลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่บ้านดีกว่า“ นายเดชอิศม์ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า สิ่งที่พูดผูกพันแค่รัฐบาลนี้ แต่ในอนาคตถ้าจะต้องร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทยในอนาคต ไม่ขัดใช่หรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า เป็นเรื่องใหม่ โครงสร้างใหม่ ตัวคนก็ใหม่ นโยบายของแต่ละพรรคก็ใหม่
เมื่อถามอีกว่า ที่กล้าเดิมพันตำแหน่งส.ส.ประเมินแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ใช่หรือไม่
นายเดชอิศม์ กล่าวว่า ไม่ใช่ เปอร์เซ็นต์ที่เขาจะชนะก็มากกว่าอยู่แล้ว แต่ตนไม่ได้ เอาตำแหน่งเป็นตัวตั้ง เพราะถ้าไปร่วมตนได้ตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่แล้ว แต่ว่าไม่เอา ยอมกลับไปอยู่บ้านดีกว่า
นายเดชอิศม์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ ไม่ได้พูดเรื่องการยุบสภารวมถึงไม่มีรัฐมนตรีสอบถามเรื่องนี้เช่นกัน ส่วนให้ความมั่นใจกับพรรคร่วมรัฐบาลถึงการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ได้มีการพูดในที่ประชุม ครม.