หมอวี ยอมไม่ได้ งบ69 สธ.ให้จัดต้อนรับรมต.ตรวจ รพ.ครั้งละล้าน กระตุกให้มีสำนึกใช้ภาษีประชาชน

หมอวี ยอมไม่ได้ งบ69สธ.ให้ต้อนรับรมต.ลงพท.โรงพยาบาลครั้งละล้าน กระตุกให้มีสำนึกใช้ภาษีประชาชน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ก่อนที่ส.ว.จะลงมติในช่วงเย็นวันนี้(2 กันยายน) ทั้งนี้ในภาพรวมพบว่า ส.ว.ได้เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณที่มองว่า ควรเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
โดย นพ.วีระพันธ์ สุวรรณามัย ส.ว. อภิปรายงบด้านสาธารณสุข ว่าการจัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจำ เงินเดือน ขณะที่ งบสาธารณสุขของไทยคิดเป็น 2% ของจีดีพี เท่านั้น เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วต้องมี 5% ของจีดีพี ดังนั้นของไทยจำเป็นต้องเพิ่มเกือบ 100% ขณะที่กองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได้งบเพิ่มขึ้น 15% แต่เรตเงินเฟ้อพบว่าเพิ่มขึ้น 15% เท่ากับไม่ได้เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่างบรักษาของผู้ป่วยใน เพียง 3% ขณะที่ 70% เป็นงบนวัตกรรม บริการที่จำเป็นน้อย การให้งบประมาณดังกล่าวจึงไม่น่าแปลกใจที่โรงพยาบาลของรัฐให้บริการประชาชนติดลบ และบุคลากรยิ่งลาออก
นพ.วีระพันธ์ กล่าวตอว่า นอกจากนั้นยังพบว่ามีงบต้อนรับรัฐมนตรี ที่พบว่า เมื่อรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ ไปโรงพยาบาลใดก็ตามต้องมีเงินเอาไว้ต้อนรับ เงินบำรุงโรงพยาบาล ประมาณ 1 ล้านบาท ต่อครั้ง บางครั้งไปโรงพยาบาลระดับอำเภอ ไม่สามารถต้อนรับได้ด้วยงบดังกล่าว จึงต้องไปประสานงานขอจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อออกเงินคนละ 5 แสนบาท เพื่อให้ได้เงิน 1 ล้านบาท ใช้ต้อนรับอีเว้นท์ของ รมว.และ รมช.สาธารณสุข
“ผมไม่อยากให้สิ่งที่พูดเป็นจริง แต่หากเป็นจริงขอให้แก้ไข เพราะเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่ง หากรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วย อยากลงไปดูงานหรือจัดอีเว้นท์ต่างๆ ควรลงไปโดยสำนึกในภาษีของประชาชน และจากการอภิปรายของ ส.ว. พบความเห็นข้อเสนอแนะที่ไม่เห็นด้วย ดังนั้นในงบสาธารณสุขที่ดูละเอียดแล้ว งบนี้ไม่สามารถดูแลคนไทยให้มีความสุขขึ้น งบนี้ไม่สามารถให้บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขได้ ดังนั้นความคิดของผมงบปี69 ไม่สามารถให้ผ่านไปได้” นพ.วีระพันธ์ กล่าว
