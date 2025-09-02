สุริยะ ปัดตอบสะพัด จึงรุ่งเรืองกิจ คุยหาทางออกประเทศ ชี้ เป็นหน้าที่ ภูมิธรรม รอฟังผลเจรจา

การเมือง

สุริยะ ปัดตอบสะพัด จึงรุ่งเรืองกิจ คุยหาทางออกประเทศ ชี้ เป็นหน้าที่ ภูมิธรรม ให้รอฟังผลเจรจา

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีที่มีข่าวว่าคนตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ นัดพูดคุยกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เพื่อหาทางออกในการจัดตั้งรัฐบาล ได้คุยกันจบหรือยัง ว่า ไม่ได้เกี่ยว ปกติไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้ว ส่วนแนวทางพรรคเพื่อไทยเสนอไปที่พรรคประชาชน มี ฝนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ดำเนินการ อยู่แล้ว ขอให้รอฟัง

