ครม.รับทราบ เร่ง รับคนพิการ เข้าทำงานตาม%ที่กำหนด หลังมีตัวเลขเข้าทำงาน1.8หมื่นคน

ครม.รับทราบ เร่ง รับคนพิการเข้าทำงานตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด หลังตัวเลขเผย เข้าทำงาน1.8 หมื่นคน
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ครม.รับทราบข้อห่วงใย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยสาระสำคัญคือ ให้คนพิการสามารถเข้าทำงานตามหน่วยงานต่างๆ ตามเปอร์เซ็นที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันจำนวนผู้พิการทั้งหมด 2,267,343 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีงานทำเพียง 18,000 คน จึงให้ไปจำแนกคนพิการให้เห็นชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้ทำงานมากขึ้นตามข้อกำหนด