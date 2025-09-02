ทักษิณ เข้าเพื่อไทย เลี่ยงเจอสื่อเข้าหลังตึก ส.ส.ทยอยเข้าพรรค ประชุม

ทักษิณ เข้าเพื่อไทย เลี่ยงเจอสื่อเข้าหลังตึก แต่ยังหันมาโบกมือทักทาย
เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 2 กันยายน นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้ามา โดยเลี่ยงสื่อมวลชนเข้าทางด้านหลังอาคาร แต่ก็ยังหันมายิ้ม และโบกมือให้สื่อมวลชน โดยช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน บรรดาแกนนำพรรค พท. ต่างทยอยเดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรค อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และรองหัวหน้าพรรค
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ช่วงเที่ยง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางเข้าพรรค ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในแต่ละภาค โดยมีรายงานว่า เวลา 15.00 น. จะเป็นการประชุม ส.ส. เพื่อไทย รวมทุกภาค ซึ่งนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ จะเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยเช่นกัน