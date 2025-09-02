ครม.ตั้ง รองเลขาฯนายกฯ – โฆษกรัฐบาล ‘ชุดเดิม’ กลับทำหน้าที่

ครม.ตั้ง ‘รองเลขาฯนายกฯ’ ชุดเดิม กลับทำหน้าที่
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 ก.ย. มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 15 ราย ดังนี้ 1.นายจักรพงษ์ แสงมณี ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 2.นายสมคิด เชื้อคง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 3. น.ส.ธีราภา ไพโรหกุล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 4. นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 5. นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ของรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี
6. นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี 7. นายชื่นชอบ คงอุดม ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี 8. นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี 9. นายฉัตริน จันทร์หอม ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ของ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี 10. นายกฤช เอื้อวงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของน.ส.จิราพร สินธุไพร
11. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 12. น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 13. นายธเนศ กิตติธเนศวร ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายชูศักดิ์ ศิรินิล 14. น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของน.ส.จิราพร สินธุไพร และ 15. นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายสุชาติ ตันเจริญ
