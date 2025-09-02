การเมือง

‘ชัยเกษม’ เข้าพรรคเพื่อไทย เตรียมประชุมส.ส.

‘ชัยเกษม’ เข้าพรรคเพื่อไทย เตรียมประชุมส.ส.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และบรรดาแกนนำพรรค ต่างทยอยเดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรค อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่และรองหัวหน้าพรรค

จากนั้นเวลา 14.00 น. นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค พท. เดินทางเข้าพรรคเพื่อเข้าร่วมประชุม ส.ส.พรรคประจำสัปดาห์ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง