ฉลาด แจงนัดประชุม 3-5 ก.ย. เคลียร์กม.ค้างในสภา ไม่เกี่ยวเปิดโหวตนายกฯ คนใหม่

ฉลาด แจงนัดประชุม 3-5 ก.ย. แค่เคลียร์กฎหมายค้างในสภาฯ ไม่เกี่ยวโหวตนายกฯ เหตุบรรจุวาระก่อน 29 ส.ค. ย้ำ โหวตนายกฯอยู่ที่ฝ่ายการเมือง สภาฯพร้อม แต่ขณะนี้ยังไม่มีการประสานมา เชื่อเร็วที่สุด 5 ก.ย.หรืออาจเป็นสัปดาห์หน้า
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 2 กันยายน ที่รัฐสภา นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 แถลงถึงการประชุมวิป 3 ฝ่าย ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน และตัวแทนรัฐบาล ในวันที่ 3 ก.ย.เวลา 10.00 น.ว่า ในแต่ละสัปดาห์หากมีความขัดแย้งกันอยู่ ตนจึงต้องนัดวิปทั้ง3 ฝ่ายมาเจรจากัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งในวันสัปดาห์นี้มีการประชุมทั้งหมด 3 วัน เนื่องจากกฎหมายค้างอยู่ในวาระจำนวนมาก วิปทั้ง3ฝ่ายจึงเห็นว่านอกจากประชุมวันนที่ 3 และ 4 ก.ย.แล้ว ก็กำหนดวาระพิเศษขึ้นมาในวันศุกร์ที่ 5 ก.ย.เพื่อพิจารณากฎหมายของสส. ของประชาชน และรัฐบาลที่ยังค้างอยู่ ซึ่งวาระการพิจารณานี้เป็นการตกลงกันมาก่อน วันที่ 29 ส.ค.ที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากนายกฯ ไม่ใช่เป็นการเปิดสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
นายฉลาด กล่าวต่อว่า ดังนั้นการเลือกนายกฯสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องไปรวมเสียงข้างมากให้ได้ แล้วแจ้งมายังประธานสภาฯ เพื่อบรรจุระเบียบวาระต่อไป ส่วนการประชุมทั้ง 3 วัน สมาชิดจะร่วมกันประชุมและองค์ประชุมครบถ้วน เพื่อให้กฎหมายที่ค้างอยู่เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และพรุ่งนี้(3 ก.ย.) ที่จะมีการประชุมวิปทั้ง3ฝ่าย เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะประชุมตามวาระเดิมหรือไม่ หากมีเรื่องเกี่ยวกับบุคคล ก็ต้องประชุมเพื่อยกเลิกวาระวันใดวันหนึ่งที่เราตกลงกันไว้แล้ว ดังนั้นการประชุมวิป3 ฝ่ายจะมีวาระอื่นหรือไม่จึงยังไม่ทราบ
“ทั้งนี้การโหวตเลือกนายกฯขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองที่มีความพร้อม แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานจากกลุ่มการเมืองใดว่ากลุ่มการเืองใดได้รับเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง แล้วแล้วแจ้งมาที่ที่สภาฯเพื่อกำหนดวาระการประชุม ซึ่งความเป็นได้เร็วที่สุดคือวันที่ 5 ก.ย.แต่ถ้าไม่ใช่วันที่ 5 ก.ย.ก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้า
เมื่อถามว่าการเร่งเคลียร์กฎหมายเพื่อรองรับการยุบสภาหรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่า เรื่องการนัดประชุมวันที่ 3-5 ก.ย.มีเข้ามาก่อนวันที่ 29 ส.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน และเป็นเรื่องที่เรากำหนดการพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเพื่อผ่านกฎหมายเพื่อประชาชน ไม่ใช่การเร่งรัดเพื่อการยุบสภา