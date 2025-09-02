ศักดิ์ดา อ้างเหตุสินค้าเกษตรตกต่ำ ทิ้งเพื่อไทย อัดพรรค ทำคนเขต 4 เมืองกาญจน์ผิดหวัง
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 จากกรณี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ตั้งโต๊ะแถลงแสดงเจตจำนงโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นั่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ดา เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงเหตุผลแยกทางจากพรรคเพื่อไทย โดยมีรายละเอียดว่า ตนเดินออกมาจากพรรคเพื่อไทยในวันนี้ ด้วยเหตุผลหลักคือ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศและในเขตเลือกตั้ง คือ จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ และบ่อพลอย ประสบความเดือดร้อน โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อาทิ
- มันสำปะหลัง ขณะเลือกตั้ง ตันละ 3,000 บาท วันนี้เหลือ 1,200 บาท
- ข้าว ขณะเลือกตั้ง เกวียนละ 12,000 บาท ปัจจุบันเหลือ 6,000 บาท
- ข้าวโพด ขณะเลือกตั้ง กิโลกรัมละ 8 บาท ขณะนี้เหลือ 4 บาท
- เนื้อวัว ขณะเลือกตั้ง กิโลกรัมละ 105-110 บาท ขณะนี้เหลือ 69-72 บาท
ซึ่งประชาชนที่เลือกตนมา ต่างฝากความหวังกับรัฐบาลที่ตนสังกัด แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวล้มเหลวโดยสิ้นเชิง จึงต้องออกมาต่อสู้ เพื่อแก้ปัญหาและปกป้องประชาชนในพื้นที่ ตนขอรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนหากในวันนี้ การกระทำทำให้ใครบางคนต้องผิดหวัง น้อมรับแต่เพียงผู้เดียว สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่พร้อมออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนในพื้นที่ตัวเอง รวมทั้งเข้าใจเพื่อนอีกหลายท่านที่รู้สึกเช่นเดียวกับตน แต่ยังไม่ออกมาแสดงจุดยืนในขณะนี้
ทั้งนี้ ภายหลังนายศักดิ์ดา โพสต์เหตุผลออกไปดังกล่าว พบว่า ประชาชน เข้าไปแสดงความเห็น และให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก