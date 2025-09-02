แม่ทัพภาค2 สั่ง ปิดตาย ตาเมือนธม เยี่ยมชมต้องใช้วีซ่า-พาสปอร์ต 

มทภ.2 สั่ง ปิดตาย ตาเมือนธม เยี่ยมชมใช้วีซ่า- พาสปอร์ต เผย 2 วิธี ทวงคืนปราสาทพระวิหาร
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 กันยายน ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวกับนักศึกษาหลักสูตร วัคซีนเพื่อชีวิต (วชส.) สมาคมพนักงานสอบสวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตอนหนึ่งถึงการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา หนักกว่าปี 2554 ทหารกัมพูชามีความสูญเสียจำนวนมาก หลายประเทศติดต่อมาขอให้เราหยุดยิง แต่เป็นการหยุดยิงชั่วคราว เราลองสุดๆ แล้วได้มาแค่นี้ อยู่ระหว่างการเจรจา เขาก็ใช้สูตรเดิม คือการวางทุ่นระเบิดบอกไม่ได้วาง เจรจาอย่างไปพูดอีกอย่าง ทำอีกอย่าง ถามว่าน่าคบหรือไม่ แต่ยอมรับว่ามีบางคนที่อยากคบ ตนไม่ได้พาดพิงใคร จะคบใครอยากให้คิดให้ดี
พล.ท.บุญสินยืนยันว่า ภูมะเขือ พื้นที่ที่เราควบคุมได้ อยู่ในอธิปไตยของไทย เราไม่ได้ลุกล้ำใคร แม้จะมีผู้ใหญ่ถามว่า ได้รุกประเทศเขาหรือไม่ ตนไม่สนใจอดีตไม่สำคัญแต่ปัจจุบันต้องเอาออก
ส่วนประสาทพระวิหารเราแพ้คดีไปแล้ว ได้คุยนักกฎหมาย มี 2 วิธี ได้คืนมา 1.ยื่นต่อศาลโลกใหม่ คำตัดสินนั้นไม่ชอบธรรมกับฝ่ายไทย ให้ศาลโลกได้ทบทวน เนื่องจากมีปัจจัยเอื้อกับไทย ทั้งทางกายภาพเป็นของไทย ฝั่งเขาเป็นหน้าผา แต่ต้องดูข้อกฎหมายเพราะทั่วโลกยอมรับหมดแล้วว่าเป็นของกัมพูชา กับอีกแนวทางใช้กำลังเข้ายึด แต่ทั่วโลกตำหนิปัจจุบันกัมพูชาปิดตายปราสาทพระวิหาร แม้ทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยแต่เขาไม่ให้ขึ้น และเขาทำทางขึ้นฝั่งเขาแต่คืบหน้าไม่มาก
พล.ท.บุญสินกล่าวต่อว่า เรื่องการวางตามรั้วลวดหนามขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ด้วย ส่วน จ.สระแก้ว บ้านหนองจาน พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพหน้าที่ 1 การวางรั้วลวดหนามตามแผนที่ 1:50000 เราให้เขาอยู่มานานยุคเขมรแดง ไม่ทวงกันตั้งแต่แรก ในเวลานี้เขาอยู่ในแผ่นดินไทย ถือเป็นวิธีการปฏิบัติกองทัพที่อยู่หน้างานตรงนั้นว่าจะดำเนินการอย่างไร ปัจจุบันมีการวางรั้วลวดหนามประกาศอาณาเขต การรื้อรั้วลวดหนาม เท่ากับรื้ออาณาเขตไทย
“พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 มีพื้นที่เช่นนี้ที่ช่องอ่านม้า ปราสาทตาเมือนธมวางรั้วลวดหนามไว้ทั้งหมดหากมาแตะรั้วผม ต้องทำใจ ผมถือว่าแตะอธิปไตยไทย ถ้าอยากรู้ว่าจะทำอย่างไร ก็ลองมาแตะดู และยืนยันรั้วพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 อยู่ชั่วกัลปวสาน สำหรับปราสาทตาเมือนธม ปิดตาย รั้วลาดหนามขึงแล้วขึงเลยไม่เอาออก จะขึ้นมาต้องใช้วีซ่า ใช้พาสปอร์ต” พล.ท.บุญสินกล่าว
พล.ท.บุญสินกล่าวอีกว่า ตนไม่ขอวิจารณ์เรื่องในอดีต น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อการที่หยวนๆ และเป็นนโยบายตามห้วงเวลา และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พี่ๆ น้องๆ ยุคนั้น เพราะอะไรยอมให้กัมพูชาขึ้นมาปราสามตาเมือนธม หรือมองเป็นเพื่อนสนิทกัน กลายเป็นประเพณี ทำให้ปิดไม่ได้