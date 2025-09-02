ทักษิณ ออกจากเพื่อไทย ปัดตอบปมรับผิด ไว้ใจ ธรรมนัส บอกแค่มาให้กำลังใจ

ทักษิณ ออกจากเพื่อไทย บอกแค่มาให้กำลังใจ ปัดตอบไว้ใจ “ธรรมนัส‘ -มติพท.ยังดัน “ชัยเกษม” เป็นนายกฯ หรือไม่
เมื่อเวลา 15.52 น. วันที่ 2 ก.ย. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เดินทางออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยใช้ประตูด้านหลัง ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า สถานการณ์ตอนนี้ คิดว่ามีทางออกสำหรับการเมืองไทยหรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่า ไม่รู้ ตนมาให้กำลังใจ มาให้กำลังใจเฉยๆ
เมื่อถามว่าวันนี้พรรคเพื่อไทย ยังยืนยันที่จะส่งชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายทักษิณ ปฏิเสธ ตอบคำถาม ย้ำเพียงว่าตนมาให้กำลังใจเฉย ๆ ไม่มีอะไร
เมื่อถามถึง รายงานข่าวว่ายอมรับผิดที่ไว้ที่ไว้ใจ ร.อ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมนั้น นายทักษิณ ไม่ได้ตอบคำถาม เช่นเดียวกัน ก่อนจะขึ้นรถและเดินทางออกจากพรรคเพื่อไทยทันที