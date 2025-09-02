ที่ประชุมพท. เข้มส.ส.เข้าประชุมสภา ย้ำส่งชัยเกษมแคนดิเดต แจงทักษิณ-อิ๊งค์มาให้กำลังใจ

‘พ่อลูกชิน’ ให้กำลังใจ ส.ส.เต็มที่งานสภาฯ ยันหนักแหน่นเสนอชื่อ ‘ชัยเกษม’ นั่งนายกฯ
เมื่อเวลา 15.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม ส.ส.ประจำสัปดาห์ โดยมี ส.ส.เข้าร่วมมากเป็นพิเศษ ต่อมาเวลา 16.20 น. นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุมว่า วันนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเยอะมาก มีนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯและ รมว.คมนาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข แกนนำพรรค นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เลขาธิการพรรค เป็นประธานในที่ประชุม โดยได้พูดคุยกับ ส.ส.เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงานในสภาฯเนื่องจากสัปดาห์นี้จะมีการประชุมสภาฯ 3 วัน คือวันที่ 3-5 ก.ย.จึงกำชับ ส.ส.ให้เตรียมพร้อมเป็นองค์ประชุม ส.ส.และเมื่อใกล้เสร็จสิ้นการประชุม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย ได้เข้าร่วมการประชุมกับสมาชิก โดย น.ส.แพทองธารได้ขอบคุณ สส.ที่มาให้กำลังใจในวันนี้ และกำชับ ส.ส.เรื่ององค์ประชุมขอให้ทำหน้าที่ในสภาฯให้เต็มที่
นายดนุพรกล่าวอีกว่า ขณะที่นายชัยเกษมได้เดินทักทาย ส.ส.ห้องย่อยของภาคต่างๆ เพราะไม่ได้เข้าพรรคมาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนเข้าห้องที่ประชุมใหญ่ ขณะที่ในส่วนของนายทักษิณนั้น เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น นายทักษิณ ได้มาที่หน้าห้องประชุม เพื่อทักทาย ส.ส. โดยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในเรื่องต่างๆ และให้กำลังใจ ส.ส.ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง เพราะสัปดาห์นี้มีการประชุมสภาฯ ถึง 3 วัน อย่างไรก็ตาม ที่มีคนถามถึงมติพรรคเพื่อไทยว่าจะสนับสนุนนายชัยเกษมเป็นนายกฯ หรือไม่นั้น ขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตที่เหลือเพียงคนเดียวคือนายชัยเกษม เราจึงไม่ต้องมีมติเพราะเราพร้อมใจกันเสนอชื่อนายชัยเกษมแน่นอน จึงยืนยันว่าข่าวที่ออกมาว่าพรรคเพื่อไทยจะใช้เสียง ส.ส.สนับสนุนคนอื่นเป็นไปไม่ได้