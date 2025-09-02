สุริยะ เผย ทักษิณ ให้กำลังใจส.ส.เพื่อไทย ลั่น เป็นอะไรก็ให้อยู่ด้วยกัน

‘สุริยะ’ เผย ’ทักษิณ‘ ให้กำลังใจสส.เพื่อไทย ลั่น เป็นอะไรก็ให้อยู่ด้วยกัน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคประจำสัปดาห์ ว่า วันนี้เราให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่ง ส.ส.ทุกคนของพรรคก็ยืนยันว่าจะยังอยู่กับพรรคต่อไป
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายสุริยะกล่าวว่า “ไม่มีครับ”
เมื่อถามว่า บรรยากาศการประชุมกรรมการบริหารพรรคเป็นอย่างไร นายสุริยะกล่าวว่า ปกติทุกครั้ง ไม่มีอะไร
เมื่อถามว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจอย่างไรบ้าง นายสุริยะกล่าวว่า นายทักษิณมาให้กำลังใจเมื่อเสร็จการประชุม ซึ่งท่านบอกว่าถ้าเป็นอะไรก็ให้อยู่ด้วยกัน
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดถึงเรื่องอัศวินขี่ม้าขาวหรือไม่ นายสุริยะกล่าวว่า “ไม่มีครับ”
