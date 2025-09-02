นฤมล ย้ำ กธ.หนุน อนุทิน ไม่ก้าวล่วงพท.ยื่นยุบสภา คาดโหวตนายกฯศุกร์นี้ ปัดคุยโควต้ารมต.

‘นฤมล’ ย้ำ กธ.โหวตหนุน ‘อนุทิน’ ไม่ก้าวล่วง พท.ยื่นยุบสภา คาดโหวตนายกฯอย่างช้าศุกร์นี้ ปัดคุยโควต้า รมต.
เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 2 กันยายน ที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรค กธ. แถลงภายหลังการประชุมพรรค ว่า วันนี้พรรค กธ.ได้ประชุมและติดตามสถานการณ์ของแต่ละพรรคการเมือง ส่วนพรรค กธ.ชัดเจนตั้งแต่การแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ส.ค.แล้วว่า เราจะสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยเราได้มีการหารือกันถึงขั้นตอนต่างๆ ในสภา โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายทะเบียนพรรค กธ. ได้แจ้งให้ ส.ส.ทราบว่า ในวันที่ 3 ก.ย.จะมีขั้นตอนการดำเนินการอะไรบ้าง ซึ่งทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ยืนหยัดจุดยืนของเรา ให้ประเทศเดินหน้าไปได้ ไม่เกิดสุญญากาศทางการเมือง ใช้ระบอบสภา
เมื่อถามถึงกระแสข่าว นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ยื่นยุบสภาแล้ว นางนฤมลกล่าวว่า เราไม่ก้าวล่วง ส่วนอำนาจจะมีหรือไม่ เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมาย ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นอยู่แล้ว เราขอไม่ก้าวล่วงการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย (พท.) สุดท้ายคงต้องว่ากันไปตามกระบวนการ เราขอเดินหน้าไปตามจุดยืนและแถลงการณ์ของเรา
เมื่อถามถึงการโหวตเลือกนายกฯ จะโหวตกันในสัปดาห์นี้หรือไม่ นางนฤมลกล่าวว่า คาดว่าจะมีการโหวตภายในสัปดาห์นี้ ตามระเบียบข้อบังคับจะต้องบรรจุวาระก่อนล่วงหน้า 1 วัน โดยวันที่ 3 ก.ย.จะมีการหารือของวิป เพื่อที่จะมีการบรรจุดังกล่าว และน่าจะมีการโหวตในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย. หรืออย่างช้าที่สุดวันศุกร์ที่ 5 ก.ย.
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีเสียงจากพรรค พท.มาเพิ่มหรือไม่ นางนฤมลกล่าวว่า ตอบไม่ได้ ต้องถามทางแกนนำพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่จะจัดตั้งรัฐบาล ท้ายที่สุดดูเสียงโหวตดีกว่า ตอบล่วงหน้าคงไม่เกิดประโยชน์ วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องตัวเลขเลย คุยแค่เราจะก้าวข้ามปัญหานี้ได้อย่างไร และสิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากตั้งนายกฯ และรัฐบาลสำเร็จ ซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ ทั้งเรื่องชายแดนที่ต้องเร่งแก้ไข ภาษีทรัมป์ว่าจะดูแลเกษตรกรอย่างไร เรื่องเศรษฐกิจที่ต้องหาแนวทางแก้ไข เรื่องการขับเคลื่อนประเทศในขณะนี้ว่ามีเรื่องใดที่เร่งด่วนบ้าง หลักๆ ที่คุยตรงกันคือ เป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชั่วคราวที่มาทำหน้าที่เพื่อที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนได้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่า ในอนาคตจะสามารถจับมือกับพรรค พท.อีกได้หรือไม่ นางนฤมลกล่าวว่า เรื่องอนาคตไม่สามารถตอบได้ เอาสัปดาห์นี้ก่อน เมื่อถามว่า โควต้ารัฐมนตรีของพรรค กธ. คาดว่าจะได้เพิ่มหรือไม่ นางนฤมลกล่าวว่า ยังไม่ได้มีการหารือ เอาแค่สัปดาห์นี้ให้เลือกนายกฯสำเร็จก่อน และพรรคเราไม่ได้มีเงื่อนไขอะไร และพรรคแกนนำก็ไม่ได้ยื่นเงื่อนไข ส่วนจะได้โควต้าเดิมหรือไม่นั้น ย้ำว่ายังไม่ได้หารือกัน
