ชวน หลีกภัย ปธ. สวดอภิธรรม ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษามติชน คืนสุดท้าย ฌาปนกิจพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในคืนที่ 4 ของการสวดพระอภิธรรมศพ นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ซึ่งเสียชีวิต เมื่อเวลา 10.45 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม สิริอายุ 71 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. แขกผู้มีเกียรติทยอยเดินทางเข้าเคารพศพและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือมติชน, บมจ. กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์, ซีพี กรุ๊ป, สมาคมวิทยาการพลังงาน; วพน.2, เนชั่น กรุ๊ป, ครอบครัวพงษ์จีน, นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ, กลุ่มเพื่อนวัดเสมียนนารี เป็นเจ้าภาพ
ในการนี้ ผู้บริหารในเครือมติชน ให้การต้อนรับ นำโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท, นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธาน และบรรณาธิการ กองบก. ประชาชาติธุรกิจ, นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก. ข่าวสด, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก. มติชน เป็นต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมไว้อาลัยในวันนี้ อาทิ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี , นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , ชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ นสพ. ข่าวหุ้นธุรกิจ , นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือ ปลัดฉิ่ง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย /เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
พล.อ. ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ อดีตที่ปรึกษาของรองนายกฯ
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร และนางวทันยา บุนนาค ภรรยา , นายบากบั่น บุญเลิศ รองประธานกรรมการบริหาร , นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการฯ
นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ , นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือ ‘หมาแก่’ ผู้ดำเนินรายการ ‘เจาะลึกทั่วไทย’ , นาย ศุภวัฒน์ จงศิริ เจ้าของร้านบ้านไอซ์ เป็นต้น
ต่อมา เมื่อเวลาราว 18.00 น. เริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมี นายชวน หลีกภัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์, นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ถวายดอกไม้-ธูปเทียน
นายนิพนธ์ บุญญามณี, นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล, นายกำธร วังอุดม, นายฉาย บุนนาค
ถวายเครื่องไทยธรรม
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ, นายสมชาย พูลสวัสดิ์, พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ, พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ทอดผ้าไตร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ มีบุคคลต่างๆ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัยเพิ่มเติม อาทิ วุฒิชาติ กัลยาณมิตร สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม , นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มกาดไทย /เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ , สุภาพร กำเนิดผล ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายจรัญ พงษ์จีน ในวันที่ 3 กันยายน เวลา 11.00 น. ถวายเพล
16.00 น. พิธีเคลื่อนร่าง
17.00 น. ฌาปนกิจ
