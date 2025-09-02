ไม่ต้องขอมติที่ประชุม! ‘เพื่อไทย’ ส่งชื่อ ‘ชัยเกษม’ ชิงนายกรัฐมนตรี ยันไม่ยกมือหนุนคนจากพรรคอื่น
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “พรรคเพื่อไทย” โพสต์ข้อความ ส่งชื่อ ‘ชัยเกษม นิติสิริ’ ชิงนายกรัฐมนตรีได้เลย ในฐานะแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย พร้อมยืนยัน ไม่ยกมือหนุนคนจากพรรคอื่นเด็ดขาด
วันที่ 2 กันยายน 2568 แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ศ.พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ได้เข้าร่วมประชุมส.ส. พรรคประจำสัปดาห์ โดยนายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า พรรคจะเสนอชื่อ ศ.พิเศษ ชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นแคนดิเดตคนสุดท้ายของพรรคแล้ว พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่มีการสนับสนุนบุคคลจากพรรคอื่นอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการกำชับให้ สส. เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียงตลอดทั้ง 3 วันในสัปดาห์นี้ ขณะที่ สรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้ชี้แจงเรื่องการไปหารือกับพรรคประชาชนว่า เป็นการไปขอโทษในสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจและรับฟังข้อเสนอเท่านั้น
โดยในช่วงท้ายของการประชุม อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้เข้ามาขอบคุณและให้กำลังใจ สส.ทุกคนที่ยังอยู่กับพรรค และย้ำว่าการต่อสู้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป โดย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ สมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำพรรคเพื่อไทย ก็ได้ยืนยันว่าจะไม่ย้ายไปไหนและอยู่กับพรรคเพื่อไทยเช่นกัน