มทภ.2สั่งปิดตาย ‘ตาเมือนธม’ เข้าชมใช้วีซ่า-พาสปอร์ต ชี้การเมืองวุ่นตั้งรบ.ไร้ปฏิวัติ
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวกับนักศึกษาหลักสูตรวัคซีนเพื่อชีวิต (วชส.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เมื่่อวันที่ 2 กันยายน ช่วงหนึ่งกล่าวถึงการล้อมรั้วลวดหนามในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ว่า ช่องอ่านม้า ปราสาทตาเมือนธม มีการวางรั้วลวดหนามไว้ทั้งหมด
“หากมาแตะรั้วผม ต้องทำใจ ผมถือว่าแตะอธิปไตยไทย ถ้าอยากรู้ว่าจะทำอย่างไรก็ลองมาแตะดู ยืนยันรั้วพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 อยู่ชั่วกัลปาวสาน สำหรับปราสาทตาเมือนธม ปิดตาย รั้วลาดหนามขึงแล้วขึงเลยไม่เอาออก จะขึ้นมาต้องใช้วีซ่า-พาสปอร์ต”พล.ท.บุญสินกล่าว
ก่อนหน้านี้พล.ท.บุญสิน กล่าวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ระหว่างบรรยายพิเศษหัวข้อวิสัยทัศน์หลักธรรม และการวางกลยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดน ให้นักศึกษาฟัง ถึงการนำคนดีมาบริหารประเทศว่า ในสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างเลือกนายกฯ ตั้งรัฐบาล และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เราควรมีผู้นำที่เข้าใจสถานการณ์ในแนวทางใด ว่า ทฤษฎีที่ตนพูดไปคือทฤษฎีที่อยากให้เป็น แต่ความจริงประเทศไทย ก็ต้องว่าไปตามระบบประเทศไทยในห้วงเวลานี้ ทหารไม่มีการปฏิวัติอยู่แล้ว ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกต้องช่วยกันคัดกรองดูว่าอะไรถูกไม่ถูก เราจะเสนออย่างไร อันนี้คือสิ่งที่ได้คุยกับน้องๆ เราอยากให้เป็นในอนาคต ส่วนทฤษฎีและความจริงจะได้ขนาดไหน พวกเราคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกัน
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นเพื่อน ตท.26 กับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. ได้ฝากและมองสถานการณ์อย่างไรบ้าง พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า “ท่านก็มองว่าน่าจะมีแนวโน้มไปทิศทางที่ดี กองทัพบกก็พร้อมทำหน้าที่ตัวเอง ไม่ยุ่งกับกระแสการเมืองอยู่แล้ว ผบ.ทบ. ก็เป็นทหารอาชีพอยู่แล้ว ท่านก็คุยกับผมทุกวัน เรื่องแนวชายแดน ให้กำลังใจ และสนับสนุน ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ทันที ที่เราได้ร้องขอ”
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ส่วนเรื่องการเมืองบางครั้งตัวเลือกก็มีจำกัดในวงเท่านั้น เราก็ต้องให้เกียรติฝ่ายการเมือง ให้เขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ 3-4 เดือน จะทำอะไรต่อหลัง 4 เดือน ก็พัฒนาไป คนไทยในฐานะเจ้าของประเทศ ก็ช่วยกันดูว่าจะทำอย่างไรต่อ ก็สนับสนุนให้ความคิดเห็นที่ไม่ทะเลาะกันของคนในชาติ