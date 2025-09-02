ณพลเดช ยก 4 ปม ตั้งตุลาการศาลรธน.ใหม่ ชี้คดี อิ๊งค์ ข้องใจ โมฆะหรือไม่

ณพลเดช ยก 4 ปม ตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ ชี้คดี อิ๊งค์ ข้องใจโมฆะหรือไม่
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ดร.ณพลเดช มณีลังกา นักกฎหมายมหาชน และอดีตเลขานุการกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
จากการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ตามประกาศแต่งตั้งที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 นั้น
มีข้อสงสัยว่าการนั่งพิจารณาพิพากษาคดี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร จะเป็นโมฆะหรือไม่ครับ
ประเด็นที่ 1 หากพิจารณาตามหลักสากล การที่มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 (จะถือว่านับจากเวลา 00.01 น.) จึงถือว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแล้วหรือไม่?
ประเด็นที่ 2 การแต่งตั้งตุลาการใหม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่กำหนดให้ตุลาการดำรงตำแหน่งตามวาระ 7 ปี และเมื่อพ้นวาระ ตุลาการเดิมสามารถรักษาการในตำแหน่งได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการใหม่ การที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งตุลาการใหม่ในกรณีนี้ทำให้ตำแหน่งตุลาการเดิมสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เนื่องจากตำแหน่งตุลาการใหม่ได้เกิดขึ้นตามกฎหมาย การรักษาการของตุลาการเดิมจึงสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าสู่ตำแหน่งหรือไม่?
ประเด็นที่ 3 หากการถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่การแต่งตั้งตุลาการใหม่ถือว่ามีผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ประกาศลงพระปรมาภิไธย การปฏิบัติหน้าที่โดยตุลาการเดิมหลังจากการแต่งตั้งใหม่จะถือว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เนื่องจากตำแหน่งตุลาการใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว การที่ตุลาการใหม่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณจึงไม่ส่งผลต่อสถานะของตำแหน่ง แต่อาจส่งผลต่อการมีอำนาจเต็มในการพิพากษาหรือไม่?
ประเด็นที่ 4 กรณีนี้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับเอกสารข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ซึ่งระบุถึงการแต่งตั้งนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุเมธ รอยกุลเจริญ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เพื่อให้การประชุมคณะตุลาการ ครั้งที่ 8/2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ถูกต้องตามประกาศพระบรมราชโองการ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเพิกถอนกระบวนการพิจารณาในวันดังกล่าว และดำเนินการใหม่ โดยองค์คณะตุลาการที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 206 ซึ่งควรดำเนินการแบบนี้หรือไม่?
ดังนั้น กรณีการพิจารณาพิพากษาคดี น.ส.แพทองธาร ในครั้งนี้ อาจต้องนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหรือไม่ครับ