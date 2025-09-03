ผบ.ตร. เซ็นอนุมัติคืนสิทธิให้ ส.ต.อ. เลื่อนชั้นสัญญาบัตร หลังสอบผ่านแต่ถูกปัดตก เหตุใส่ขาเทียม

ผบ.ตร. ลงนามเห็นชอบคำขออุทธรณ์คืนสิทธิให้ ส.ต.อ. เลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร หลังสอบผ่านแต่ถูกปัดตก เหตุใส่ขาเทียม ชี้ความพิการเกิดขึ้นหลังเป็นตร.แล้ว ไม่กระทบงานสอบสวน
จากกรณี ส.ต.อ.ธนวรรฒน์ ปัญญาเลิศศรัทธา ผบ.หมู่สืบสวน สภ.บ้านบึง สอบเลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี 2567 และประกาศผลออกมาได้คะแนนทั้งหมด 91 คะแนน และผ่านการสอบวัดสมรรถนะทางด้านร่างกาย เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ แต่ผลออกมาไม่ผ่านการคัดเลือก โดยกองบัญชาการศึกษาชี้แจงว่า ส.ต.อ.ธนวรรฒน์ ถูกปัดตก เพราะใส่ขาเทียม เป็นไปตามระเบียบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ในผนวก จ. ท้ายประกาศรับสมัครฯ ข้อ 6.2.5 ระบุ “ห้ามใช้อุปกรณ์ช่วยหรืออุปกรณ์เสริม ในการทดสอบใด ๆ ทั้งสิ้น”
ต่อมาวันที่ 21 มีนาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งให้มีการพิจารณาใหม่ เพราะความพิการเกิดขึ้นหลังเข้ามาเป็นตำรวจแล้ว ขณะเดียวกันตำแหน่งที่สอบเป็นพนักงานสอบสวน ถ้า ส.ต.อ.รายดังกล่าวสามารถมาทำงานและกลับบ้านโดยไม่เป็นภาระใครควรให้โอกาส
ล่าสุด วันที่ 2 ก.ย. เพจพระจันทร์ลายกระต่าย กระบอกเสียงของตำรวจชั้นผู้น้อยออกมาโพสต์อัพเดตความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า “ผบ.ตร.ได้ลงนามในคำพิจารณาอุทธรณ์ของ ผบ.หมู่ สภ.บ้านบึง ที่ได้ยื่นอุทธรณ์นายร้อยสายสอบสวนเห็นชอบกับคำอุทธรณ์คืนสิทธิให้”
ขณะที่ ส.ต.อ.ธนวรรฒน์ ได้มาคอมเมนต์ ระบุว่า ขอบพระคุณท่าน ผบ.ตร. ที่เมตตาครับ ขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่สนับสนุนผลักดันเรื่อง ขอบคุณคุณพี่ๆ ฝ่ายงานคดีปกครองและแพ่งที่ช่วยทำให้การพิจารณาลุล่วง ขอขอบคุณเพจพระจันทร์ลายกระตายที่ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้ข้าราชการตำรวจ และขอขอบคุณทุกๆ คนที่เป็นกำลังใจให้ครับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พท. จี้ปมโปรดเกล้าฯตุลาการ สับสนลงวันที่ไม่ตรง ชี้ใครปลอมเอกสาร มีสิทธิ์ติดคุก
- พิพากษายืน ศาลจำคุก ไผ่ ดาวดิน 2 ปี 12 เดือน ‘ครูใหญ่’ 2 ปี คดี 112 ปราศรัยที่ภูเขียวปี’64
- ภูมิธรรม ยันทูลเกล้าฯ ยุบสภา แล้ว แนะภท.-ปชน. รอพระบรมราชวินิจฉัย
- บิ๊กเล็ก เตรียมส่งโผทหาร ภูมิธรรม นำขึ้นทูลเกล้าฯ ชี้ ไม่ห่วงสถานการณ์ชายแดน