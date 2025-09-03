ชูศักดิ์ เผย พท. เห็นด้วยยุบสภา ชี้ โหวตเลือกนายกใหม่ บริหารประเทศไม่ได้ ยัน ภูมิธรรม มีอำนาจเต็มเสนอ พรฎ.ยุบสภา
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กันยายน ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวคิดยุบสภา ว่า ได้พูดคุยกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ นายกรัฐมนตรี รวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทย และผู้เกี่ยวข้อง โดยหากวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่าการเลือกนายกฯเพื่อมายุบสภา และรอการเลือกตั้งใหม่
หมายความว่า เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง และรัฐบาลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว จากนั้นภายใน4 เดือนต้องยุบสภา และกำหนดวันเลือกตั้ง 45-60 วัน ดังนั้นรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจึงไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแบบจริงจัง ไม่ได้เลือกผู้นำเข้ามาบริหารประเทศในช่วงวิกฤต รวมถึงเอกภาพของพรรคการเมืองที่จะมาเลือกนายกฯก็เป็นปัญหา มีงูเห่าของพรรคนั้นพรรคนี้ ทำให้ความสง่างามและความเป็นประชาธิปไตย เป็นปัญหา
“เมื่อคุยกันแล้วเห็นว่า ถ้าเลือกนายกฯมาเพื่อยุบสภา ก็ยุบเสียเลยไม่ดีกว่าหรือ จึงเสนอให้ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ ส่วนพรรคการเมือง ก็ไปให้สัญญากับประชาชนเอาว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะทำอะไรบ้าง และเป็นทางออกที่ดีกว่าไหม เพราะเข้าไปก็เป็นรัฐบาลเป็ดง่อย เมื่อคุยกันแล้วเห็นว่าอย่างนี้เหมาะสม โดยให้นายภูมิธรรม เป็นผู้ตัดสินใจจะยุบหรือไม่ เพราะได้รับมอบหมายจากพรรคมาแล้ว และมีอำนาจเต็มในการดำเนินการเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภา”
นายชูศักดิ์ กล่าวว่า การตัดสินใจเรื่องนี้เป็นของนายภูมิธรรม ว่าจะเอาอย่างไร ส่วนที่มีข้อวิจารณ์ว่าน่ยภูมิธรรม จะมีอำนาจเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาหรือไม่ เนื่องจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจะบอกว่าไม่มีอำนาจแต่อีกหลายความเห็น คิดว่ามีอำนาจ เพราะเวลานี้นายภูมิธรรม ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯ มีอำนาจเต็ม
ต่างจากเมื่อครั้งที่รักษาการนายกฯ ที่มีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ทำหน้าที่ไม่ได้ ขณะที่เสียงวิจารณ์ว่าการยุบสภาเป็นพระราชอำนาจ นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่การนำเสนอพระราชกฤษฎีกาเพื่อยุบสภา ต้องมีคนเสนอและผู้รับสนอง คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามย้ำว่า ในแง่กฎหมายหากมีคนไปร้องศาลจะทำอย่างไรต่อไป นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร และต้องถามว่าขณะนี้ใครเป็นนายกฯ ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การก้าวล่วง เมื่อตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อนำเสนอ ต้องระบุเหตุผลของการยุบสภา
เมื่อถามว่า จะพูดชัดเรื่องการยุบสภาได้ในวันนี้หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ให้นายภูมิธรรม แถลงว่าจะเป็นอย่างไร เมื่อถามย้ำว่าหากมีการประกาศพรฎ.จะทำให้กระบวนการเลือกนายกฯคนใหม่ ต้องชะลอหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ปกติเมื่อนำเสนอพระราชกฤษฎีกาไปแล้วต้องรอว่าผลจะเป็นอย่างไร และสภาฯต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดด้วย
