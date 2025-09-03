เปิด 4 กระบวนการ หลังยื่นยุบสภาจะเกิดอะไรขึ้น ต้องกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน

กางปฏิทินการเมือง 4 กระบวนการที่จะเกิดขึ้น หลังยื่นยุบสภาแล้ว กกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน TP Online – สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน ได้ออกมาเป็นเผยถึงกระบวนการ “ยุบสภา” โดยระบุว่า “หากต้องยุบสภา จะมีกระบวนการอย่างไร?”
การยุบสภาต้องทำอย่างไร
1.นายกรัฐมนตรี เสนอพระราชกฤษฎีกา “ยุบสภา”
2.พระมหากษัตริย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้มีการ “ยุบสภา” ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี
3.การยุบสภาจะมีผลทันที เมื่อพระราชกฤษฎีกายุสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4.สมาชิกสภาพของ ส.ส. สิ้นสุดลงทั้งหมด กกต.เตรียมกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน