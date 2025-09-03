ส.ว.เดือด โรงแป้งมัน อดีตรมต.บุกรุกป่าสงวนโคราช ซ้ำรอย ส.ป.ก. 1,600 ไร่ แต่จนท.รัฐปล่อยเกียร์ว่าง

ส.ว.เดือดโรงแป้งมันอดีตรัฐมนตรีบุกรุกป่าสงวนโคราช ซ้ำรอย ส.ป.ก. 1,600 ไร่ พบพิรุธ เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยเกียร์ว่าง
วันที่ 3 กันยายน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 2 กันยายน ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจสอบกรณีที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีจานใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ที่ถูกโรงงานแป้งมันขนาดใหญ่ บุกรุกเพื่อทำบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวนหลายร้อยไร่ และทับซ้อนกับพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมให้ข้อมูล อาทิ กรมบัญชีกลาง, กรมบังคับคดี, กรมที่ดิน และสำนักงานอัยการสูงสุด
นายชีวะภาพ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบเรื่องน่าเคลือบแคลงหลายอย่าง โดยย้อนกลับไปเมื่อปี 2551 ศาลมีคำพิพากษาและคู่กรณีได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยกำหนดให้จำเลย 3 รายและบริวารต้องออกจากพื้นที่ และต้องฟื้นฟูบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน 8 บ่อให้คืนกลับสู่สภาพเดิม หากไม่ดำเนินการเองต้องจ่ายเงินให้รัฐ 26 ล้านบาทภายใน 6 เดือน
“แต่ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลา จำเลยการดำเนินการฟื้นฟูไปเพียงบ่อเดียว อีก 7 บ่อไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด และไม่มีการจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวจากตามยอดที่ต้องชำระ ประมาณ 26 ล้านบาทเศษ
และที่สำคัญตรวจสอบพบ ยังมีการครอบครองทำประโยชน์ บ่อบำบัดน้ำเสียทั้ง 7 บ่อต่อเนื่องตลอดมา
ถ้ามองตามตัวบทกฎหมาย รัฐควรจะได้ที่ดินคืนทั้งหมดเพื่อนำไปฟื้นฟู และได้เงิน 26 ล้านบาทตามเงื่อนไขคำพิพากษาเมื่อปี 2551 แต่เรื่องกลับตาลปัตร เพราะหลังจากนั้น 4 ปี ในปี 2555 ส.ป.ก. กลับทำหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง เพื่อนำที่ดินไปให้วิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งใช้ประโยชน์แทน ผมมองว่ารัฐเสียประโยชน์ไปอย่างมหาศาล ทั้งที่ดินหลายร้อยไร่และเงิน 26 ล้านบาทและดอกเบี้ยอีกร้อยละ 7.5 ที่รัฐควรจะได้รับตามข้อตกลง”นายชีวะภาพ กล่าว และว่า ที่สำคัญเป็นการละเว้นการปฎิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ กฎหมาย มาเป็นเวลานับสิบปี
ประธานกมธ.สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวว่า เรื่องนี้ ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติว่า มีแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่รัฐจะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และพบว่ากรมบังคับคดีตรวจสอบไปยังสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาแล้ว แต่ไม่มีการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จนหมดอายุความการขอบังคับคดี
นายชีวะภาพ กล่าวว่า สำหรับคดีบุกรุกครั้งนี้ พบว่าที่ดินที่โรงงานแป้งมัน ครอบครองทำประโยชน์มีจำนวนมากกว่า 1,600 ไร่ อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรปี 2506 และประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่เมื่อปี 2522 และประกาศเป็นเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อจัดที่ดินให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ตรวจสอบพบโดยกรมที่ดิน พบเอกสารสิทธิที่ดินที่น่าจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ และได้เพิกถอน น.ส. 3 ก. ไปแล้ว 2 แปลง เหลืออีก 5 แปลงที่ยังไม่ได้ข้อยุติๆ ที่ทาง กมธ.ทส วุฒิสภาๆจะเร่งติดตามต่อ
นายชีวะภาพ กล่าวอีกว่า พื้นที่ดังกล่าวอาจมีที่ดินที่ถูกครอบครองอย่างผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมาก
อยากให้หน่วยงานๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ส.ป.ก. ,กรมป่าไม้ , กรมที่ดิน ,กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตรวจสอบให้จริงจัง ครบถ้วนตรงไปตรงมา ให้เหมือนผู้บุกรุกป่ารายอื่นๆ ไม่เลือกปฎิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายและจะส่งเรื่องราวทั้งหมดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
