พท. จี้ปมโปรดเกล้าฯตุลาการ สับสนลงวันที่ไม่ตรง ชี้ใครปลอมเอกสาร มีสิทธิ์ติดคุก
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 3 ก.ย. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ระบุว่า การยุบสภานั้นแกนนำพรรคหารือกันมาเป็นสัปดาห์แล้ว และได้หารือและยื่นทูลเกล้าฯพระราชกฎษฎีกายุบสภา ไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 2 ก.ย. ซึ่งต่อจากนี้จะเป็นพระบรมราชวินิจฉัย และก่อนหน้านี้ ธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่เคยมีครั้งนี้ที่ทูลเกล้าฯไปแล้วจะไม่มีพระบรมราชโองการ
นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ยังมีอีกประเด็นคือเรื่องการโปรดเกล้าฯตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ซึ่งส.ส.เพื่อไทย ก็ทำหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อข้องใจ เพราะมีหนังสือ 2 ฉบับ คือ จากประธานวุฒิสภา ทำให้สงสัยว่านายสราวุธ มีอำนาจหรือไม่ เพราะประธานวุฒิ ก็มีส่วนได้เสีย เพราะไปยื่นร้องนายกฯแพทองธารเอง ก็เลยสงสัย จึงขอให้ศาลรธน.วินิจฉัย เพื่อให้ชัดเจน และถูกต้อง
นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เมื่อมีหนังสือ 2 ฉบับ ลงวันที่ไม่เหมือนกัน ทุกคนก็มีข้อกังขา ทั้ง 29 ส.ค. และ 30 ส.ค. ก็ต้องเอาให้ชัดเจนจะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ขณะที่ประธานวุฒิฯ ที่เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้ง 2 ฉบับ ถือเป็นเรื่องใหญ่ ใครทำเอกสารปลอม ก็ติดคุกติดตะรางกันได้เลย พอมีเอกสารลงนาม 2 ฉบับ ท่านลงนามทั้ง 2 ฉบับ ก็ต้องดูว่าใครทำเอกสารเท็จหรือไม่ ก็ต้องให้ศาลรธน.วินิจฉัยข้อเท็จจริง อาจจะโดนเรื่องจริยธรรม หรือผิดม.157 ด้วย
เมื่อถามว่ามีการบอกว่าตุลาการจะทำหน้าที่ได้ต้่องถวายสัตย์ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เป็นอีกกรณี คือถ้าท่านหมดหน้าที่ ก็ไม่สามารถเป็นองค์คณะได้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ส่วนคนใหม่จะเข้ามาหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง
นายทักษิณ กล่าวในที่ประชุมพรรค ขอโทษที่ให้การทำงานสะดุด ทำให้ผิดหวัง ขอโทษที่คบคนผิด ขอโทษที่ไปคบคนบางคน ยืนยันไม่ทิ้ง ถ้าเลือกตั้ง ก็พร้อมช่วยหาเสียงทุกเขต แต่ท่านไม่ได้ออกชื่อ ไม่ได้กล่าวร้ายท่านธรรมนัส